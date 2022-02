מנהיגי הימין והשמאל הקיצוני באירופה הריעו לפוטין, וחדלו כשכבר היה מאוחר

מנהיגים באירופה תמכו בנשיא פוטין, ואף הגדילו ואמרו שהם מעריצים אותו והצטלמו עם חולצות שלו, עד ליום הפלישה של צבא קוסיה לאוקראינה. הפוליטיקאים הלוו משתייכים לימין ולשמאל הקיצוני באירופה, וחלקם מומנו על ידי הקרמלין.

רוסיה הפעילה בשנים האחרונות אמצעים דיגיטליים לקיטוב השיח הפוליטי באירופה ובארה״ב. המשאבים הרבים מושקעים במטרה לזעזע את השיח במדינות, ולאתגר את המערכות הדמוקרטיות.

פוטין קצר את היבול עד ליום הפלישה. המלחמה לא מותירה אפשרות אפילו לקיצוניים שבפוליטיקאים האירופיים לתמוך בקרמלין. אבל ייתכן שכל רובל שהושקע, היה בכל זאת שווה, והביא רבים ומשפיעים באירופה לא לגנות את רוסיה, ולא לעצור אותה, עד שהיה כבר מאוחר מידי.

מנהיגת הימין הקיצוני בצרפת ומועמדת לנשיאות, נהנית כבר זמן רב מתמיכה כספית מרוסיה. ב-2017, ביקרה לה-פן בקרמלין, והביעה תמיכה בסיפוח חצי האי קרים על ידי מוסקבה. מוקדם יותר החודש אמרה לה-פן שהיא לא מאמינה שרוסיה תפלוש לאוקראינה.

"מה יש לרוסים לחפש באוקראינה" אמרה לה-פן לתקשורת הצרפתית, "מה האינטרס שלהם שם? אם הייתי נשיאה, לא היו לצרפת יחסים קרים כל-כך עם פוטין". בראיון לעיתון הפולני ׳הרפובליקה׳ (Rzeczpospolita), לפני כשבוע, אמרה לה-פן: "אם אנחנו אוהבים את זה או לא, אוקראינה שייכת לסביבת ההשפעה הרוסית".

ברביעי, ערב הפלישה הרוסית, צייצה לה-פן בחשבון הטוויטר שלה כי בנוגע לאוקראינה היא מעדיפה שצרפת תיסוג מתפקידה הקבוע בהיסטוריה, תפקיד המפשרת. רק למחרת, לאחר שראתה את התמונות של קייב המופגזת, גינתה לה-פן את רוסיה.

סגן ראש ממשלת איטליה לשעבר ומנהיג מפלגת 'הליגה הימנית', מכונה 'האיש של פוטין באירופה'. סאלוויני הכריז על הערצתו לנשיא רוסיה פוטין, ומפלגתו נהנית מיחסים חמים עם מוסקבה.

Italian LEGA leader Matteo Salvini has just removed or restricted access to an old Facebook post of his in which he wore a Putin t-shirt and wrote "I'm in Strasbourg. I'd swap two Presidents Mattarella for half Putin" https://t.co/06tVzpwRkU#Ukraine #Russia #Italy pic.twitter.com/rlzO4AE5FA

— Antonello Guerrera (@antoguerrera) February 24, 2022