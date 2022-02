פיפ"א: נבחרת רוסיה תוכל לשחק מחוץ למדינה, ללא דגל או המנון

הפלישה הרוסית לאוקראינה ממשיכה לעורר הדים רבים בספורט העולמי. התאחדות הכדורגל הבינלאומית פיפ"א הודיעה הערב (ראשון) שבהתאם להמלצות הוועד האולימפי הבינלאומי, לא יתקיימו משחקי כדורגל בינלאומיים בשטח רוסיה ומשחקי הביתה של ישוחקו במגרש ניטרלי וללא קהל.

כמו כן, נבחרות הכדורגל של רוסיה ישחקו תחת השם "התאחדות הכדורגל של רוסיה (RFU) ולא תחת השם רוסיה. בנוסף, לא ייעשה שימוש בדגל או בהמנון של רוסיה במהלך משחקים שבהן משתתפות נבחרותיה.

Bureau of the FIFA Council takes initial measures with regard to war in Ukraine

