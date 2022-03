רוסיה הושעתה מתחרויות האתלטיקה, סנקציות גם בכדורסל ובטניס

איגוד האתלטיקה העולמי החליט היום (שלישי) להטיל סנקציות נגד רוסיה ובלארוס כתוצאה מהפלישה לאוקראינה. לפי החלטת האיגוד, כל הספורטאים ואנשי הצוות מרוסיה ובלארוס לא יורשו להשתתף בכל תחרויות האתלטיקה. בעקבות ההחלטה הרוסים לא יוכלו להשתתף באליפות העולם באולמות שתארח החודש בבלגרד, ולא באליפות העולם ביולי 2022.

בנאום למועצה אמר נשיא האתלטיקה העולמית סבסטיאן קו: "העולם מזועזע ממה שרוסיה עשתה, בסיוע ועזרה של בלארוס. נראה כי הסנקציות חסרות התקדים המוטלות על רוסיה ובלארוס על ידי מדינות ותעשיות בכל רחבי העולם הן הדרך השלווה היחידה לשבש ולהשבית את כוונותיה הנוכחיות של רוסיה ולהחזיר את השלום".

יושבי ראש ועדת האתלטים העולמית, רנו לאבילני ודיים ואלרי אדמס, בירכו על ההחלטה. "אנו עומדים בסולידריות עם האתלטים, המתחרים והחברים שלנו מאוקראינה, אשר מתמודדים עם אתגרים הרבה יותר גדולים מאשר רק הפרעות באימונים ובתחרות שלהם, אך חוששים מחייהם ומחיי יקיריהם", אמר לביליני.

גם בטניס העולמי החליטו להטיל סנקציות. בהחלטה משותפת של הגופים הבינלאומיים בטניס, ה-ATP, ה-WTA וה-ITF, הוחלט להשעות את התאחדויות הטניס הרוסית והבלארוסית ולבטל את הרשומות שלהם מכל התחרויות הבינלאומיות עד להודעה חדשה. בנוסף, למרות ששחקנים רוסים ובלארוסים יוכלו להתחרות בתחרויות בסבב, הם לא יתחרו תחת השם או הדגל של מדינתם.

