שני כדורגלנים אוקראינים נהרגו בקרבות, אחד מהם יהודי

ויטלי ספאליו ודימיטרי מרטיננקו, שני כדורגלנים שהיו שייכים לקבוצות בליגה השניה במדינה, נהרגו הלילה (בין שלישי לרביעי) במהלך הקרבות בקייב. מרטיננקו (25) נולד וגדל בקייב למשפחה יהודית. במהלך ההפצצות על קייב נהרג השחקן יחד עם אמו. אביו, שגם שהה בבית, שרד את המתקפה.

מרטיננקו היה קשר ששיחק בגוסטומל מליגת החובבים השנייה בקייב והיה מלך שערי קבוצתו בעונה שעברה. מרטיננקו זכה בעונה החולפת בתואר שחקן העונה ומלך השערים. אחותו בת ה-7 נפצעה באותו פיצוץ וכעת נאבקת על חייה בבית החולים.

ספאליו (21) נהרג גם הוא במהלך הקרבות בקייב. הוא נחשב לכישרון עולה באוקראינה והיה שייך לקבוצת קרפאטי לבוב מהליגה השנייה במדינה. בעולם הכדורגל כאבו את מותם של השניים.

בארגון שחקני הכדורגל הבינלאומי (FIFPRO) ספדו לשניים: “המחשבות שלנו עם המשפחות, החברים ושחקני הקבוצות של ויטלי ודימיטרו, שנהרגו במהלך המלחמה. שינוחו על משכבם בשלום”.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.

May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr

— FIFPRO (@FIFPRO) March 1, 2022