רומן אברמוביץ' הודיע שהוא מוכר את צ'לסי: "ההכנסות ייתרמו לקורבנות המלחמה"

המיליארדר הרוסי-ישראלי, רומן אברמוביץ', הודיע הערב (רביעי) שהוא מוכר את קבוצת הפאר צ'לסי. אברמוביץ' שעלול לספוג סנקציות בבריטניה עקב קירבתו לשליט רוסיה ולדימיר פוטין, שוקל שלוש הצעות שהוא קיבל למכירת המועדון. לפי הדיווחים באנגליה האוליגרך דורש ארבעה מיליארד ליש"ט עבור המועדון.

אברמוביץ' (55), שמתגורר בישראל, ביקש להעביר את ניהול המועדון לידי נאמנים, אחרי הפלישה הרוסית לאוקראינה. בכך, הוא קיווה להרחיק את עצמו מצ'לסי, אך הנאמנים טרם הסכימו להצעתו וכמה מהם חושבים לפרוש.

Chelsea owner Roman Abramovich has decided to sell the club and will donate all net proceeds ‘for the benefit of all victims of the war in Ukraine.’ pic.twitter.com/aLgXh0kTPN

