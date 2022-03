באוקראינה דווח על לפחות ארבעה פיצוצים שנשמעו בבירה קייב אתמול (רביעי) בלילה. לפי הדיווחים, שני פיצוצים חזקים אירעו במרכז העיר, ואחריהם שניים נוספים ליד תחנת מטרו. אזעקות נשמעו בעיר.

גורמים רשמיים באוקראינה הודיעו שכוחות רוסיים כבשו את עיר הנמל האסטרטגית חרסון בדרום המדינה, העיר הגדולה הראשונה שנופלת לידי הרוסים מתחילת המלחמה.

הסיקור החי פתוח עדכון אוטומטי: בית הדין הבינלאומי בהאג יחקור אם בוצעו באוקראינה פשעי מלחמה התובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג (ICC), קארים חאן, אישר כי יפתח בחקירה של פשעי מלחמה אפשריים שבוצעו באוקראינה. החקירה תיפתח בעקבות בקשה של 39 מהמדינות החברות בבית הדין לעשות זאת. חאן הודיע שהחקירה כוללת "האשמות בעבר ובהווה על פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות או רצח עם שבוצעו בכל חלק משטחה של אוקראינה על ידי כל אדם". ביידן: גינוי רוסיה באו"ם מצביע על אחדות בינלאומית חסרת תקדים נשיא ארה"ב ג'ו ביידן אמר שגינויה של רוסיה בעצרת הכללית של האו"ם "ממחיש את היקף הזעם העולמי על המתקפה הנוראה של רוסיה על שכנתה ומצביע על אחדות בינלאומית חסרת תקדים". זלנסקי לאזרחים: "המשיכו במאבק נגד הפולשים הרוסים" "המשיכו במאבק נגד הפולשים הרוסים", אמר נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי לאזרחים בסרטון שפרסם בפייסבוק. "שברנו את תוכניות האויב בתוך שבוע. עצרנו אותם". לדבריו, חיילים רוסים שנלקחו בשבי "לא יודעים למה הם כאן. חיילי האויב בורחים בחזרה לרוסיה".

יותר ממיליון פליטים נמלטו מאוקראינה מאז החלה הפלישה הרוסית, כך אמר הנציב העליון של האו"ם לענייני פליטים, פיליפו גרנדי. "בתוך שבעה ימים בלבד חזינו באקסודוס של מיליון פליטים מאוקראינה אל שכנותיה", כתב גרנדי בטוויטר. "עבור מיליונים רבים אחרים שעדיין בתוך אוקראינה זה הזמן לדומם את הנשק, כדי שיהיה אפשר לתת עזרה הומניטרית מצילת חיים".

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.

For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided.

