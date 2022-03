"זו עשויה להיות מלחמה שמשטחים בה שכונות, והופכים את המדינה ללא מתפקדת"

"ערפל הקרב סמיך מאוד, קשה לראות מבעדו, ממה שאני מבין אנחנו עדים לתחילתה של 'סוריזציה' של אוקראינה", אומר אורן האס, חוקר תורות לחימה עצמאי. "כחוקר אני קצת מופתע מהחולשה של הצבא הרוסי. ראינו אותו בסוריה", הוא אומר. "בסוריה הצבא הרוסי הפגין יכולות חזקות, ועמידה ביעדים, אבל זה בעיקר היה בכוח אש (הפצצות ארטילריה ואוויר מאסיביות). כאן הצבא הרוסי נדרש לתמרונים קרקעיים מורכבים ואת זה עוד לא ראינו. לא קיבלנו תמונות מתמרונים שהצבא הרוסי ערך באימונים".

מאיפה אתה משיג את המידע?

"אני מנתח את המידע המעט שמתפרסם ברשתות ומצליב אותו, ואני לא עושה את זה לבד. אני קורא פרשנים צבאיים שונים ומתייעץ עם חברים ועמיתים, במטרה להבין מה בדיוק מתרחש שם.

"אחת הבעיות היא שיש הצפת מידע, כולל מידע כוזב, ומצד שני חוסר נכונות ברשת להפצת מידע שעשוי לפגוע באוקראינים, אולי בגלל שרוב הפרשנים המערביים הם פרו-אוקראינים, וחוששים שדברים שיעלו לרשת או יכתבו יפגעו באוקראינים. אז מלכתחילה המידע מוטה, וחסר. אני מנסה לנתח ולצייר את התמונה ככל שאפשר מהמידע הקיים".

אתה אומר שהתקיפה הרוסית חלשה?

"הרוסים התחילו בהתקפת פתע, שלא הפתיעה אף אחד. ראינו אותם ביומיים הראשונים מפעילים מעט אש, ומנסים להשתלט על שדה תעופה באמצעות הנחתה של כוחות מוסקים ואז לחבור אליו עם כוח שנע על ציר יחיד, ושימוש בכל מני הפתעות. הם עשו רעש וצלצולים. זה לא הצליח להם. האוקראינים היו מוכנים לזה. אולי הם קיבלו מידע מודיעיני מדויק מהאמריקאים. אני לא יודע. חשבתי שתהיה פתיחה הרבה יותר מאסיבית. שהם ינסו לשתק את הפיקוד האוקראיני ואת חיל האוויר שלו, ולא ראינו את זה".

ואז?

"אחר כך הרוסים ניסו לפרוץ קדימה במהירות עם טנקים ורכבים משוריינים. הם לא שמרו על צוותי כוחות משולבים, לא הקפידו על תורת הלחימה שלהם. יש להם תורה מסודרת: דרג ראשון שמבקיע ואז דרג שני שבא אחריו ועבודה בכוחות רב-חיליים אבל מה שראינו בתחילת השבוע זה בעיקר בלגאן. רצים מהר ומקווים לטוב.

"היו מי שזה הזכיר להם את הבליצקריג הגרמני, אבל הרוסים לא עובדים ככה. זה לא בתו"ל שלהם. מה שקרה בפועל זה שחלק מהשיירות שלהם נתקעו. חלק מהטנקים פרצו רחוק ומצאו את עצמם לבד. הם הבקיעו את ההגנה האוקראינית, אבל עשו את זה במחיר גדול. יש פתגם במרינס ש'אש בלי תמרון זה בזבוז, ותמרון בלי אש זה התאבדות'. אז נראה שהצבא הרוסי עבר מגישת התאבדות לשלב הבזבוז".

מה הרוסים מנסים להשיג?

"ברמה הצבאית הם מתקדמים בכמה גזרות: הם פרצו מחצי האי קרים צפונה וכבשו את כל המרחב של תעלת קרים הצפונית (תעלה שמספקת מים מהדנייפר לקרים ואוקראינה חסמה אותה לאחר סיפוח קרים). הם מתקדמים מזרחה לעבר חבל דונבאס, וכבר הצליחו ליצור פרוזדור מקרים לרפובליקות הבדלניות, זה גם אותו השטח שבאמצעותו הם ינתקו את אוקראינה מים אזוב.

"אני חושב שהם ינסו לסגור על הכוחות האוקראינים שנלחמים באזור של הרפובליקות הבדלניות, יש שם כוחות אוקראינים רבים שהרוסים ינסו לנתק מהעורף וזו תהיה דילמה לפתח ההנהגה- להסיג אותם או לאפשר כיתור. במקביל הכוחות שיצאו מקרים מתקדמים מערבה לכיוון אודסה במטרה לנתק את אוקראינה מהים השחור. גזרה אחרת שהם רשמו בה התקדמות מסויימת זה בצפון, לכיוון קייב ובמזרח באזור חרקוב. יצרו שם כמה לשונות שכבר מגיעות לפאתי הערים. אני חושב שהם יעברו לעבוד כמו בסוריה – יכתרו ערים, יתישו את התושבים עד שישיגו כניעה או כיבוש.

#BREAKING Map of the approximate situation in Ukraine as of 23:00 UTC 03/03/22. #Ukraine #Russia #UkraineCrisis #UkraineUnderAttack #Kyiv #Kharkiv #Odesa pic.twitter.com/WdB3HUN7Hn

— Ukraine War Map (@War_Mapper) March 3, 2022