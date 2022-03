כוכבת ה-WNBA בריטני גריינר נעצרה ברוסיה על החזקת סמים

בריטני גריינר, כוכבת ה-WNBA ונבחרת ארה"ב בכדורסל, נעצרה בחודש שעבר בנמל תעופה במוסקבה על החזקת סמים, כך דווח היום (שבת) בתקשורת הרוסית. שירות המכס הפדרלי הרוסי טען היום שבמהלך חיפוש בתיקיה, נמצאו ברשותה סיגריות אלקטרוניות המכילות שמן קנאביס. העונש המקסימלי לעבירה זו ברוסיה הוא של 10 שנות מאסר.

גריינר בת ה-31 משחקת בפיניקס מארקורי ובמהלך חודשי החורף שיחקה באוגמ"ק יקטרינבורג הרוסית. לינדזי קגאווה קולאס, הסוכנת של גריינר אמרה ל-ESPN: "אנחנו מודעים למצב עם גריינר ונמצאים בקשר הדוק איתה. מכיוון שמדובר בעניין משפטי מתמשך, איננו יכולים להגיב יותר על הפרטים של המקרה שלה, אך יכולים לאשר שאנו פועלים להחזיר אותה לביתה, בריאותה הנפשית והגופנית נותרה הדאגה העיקרית שלנו".

WNBA star Brittney Griner, who plays overseas during the offseason, is reportedly being detained in Russia after officials found hashish oil in her luggage at an airport near Moscow.

More: https://t.co/vAt4eC2KgL pic.twitter.com/PV7IcHHoOm

— ESPN (@espn) March 5, 2022