צבא רוסיה ביצע התקדמות מינימלית בלבד ב-48 השעות האחרונות, כך נטען בדו"ח המודיעין היומי של משרד ההגנה הבריטי שפורסם הלילה (שני). לפי הדו"ח, התקדמות הרוסית הואטה בגלל ההתנגדות האוקראינית וקשיים לוגיסטיים.

עם זאת, צבא אוקראינה הזהיר שרוסיה נערכת מחדש ומתכוננת לצאת למתקפה כוללת על הבירה קייב. לטענת בכירים אוקראינים, כוחות רוסיים הפגיזו עיירות בפאתי הבירה ויחידות טנקים נוספות נכנסו לאוקראינה מבלרוס לקראת תקיפת קייב.

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי נשא הלילה נאום לרגל 'יום ראשון של הסליחה', שציינה אתמול הכנסייה האורתודוקסית. "זהו יום שבו אנחנו מבקשים סליחה אחד מהשני, מכל האנשים. מאלוהים. אך היום רבים לא ציינו אותו בכלל", אמר. "לעולם לא נמחל על הירי בבלתי חמושים, על הרס התשתיות שלנו. אלפי הקורבנות, ואלוהים, לא יסלחו. לא היום, לא מחר, לעולם לא".

"נמצא כל חלאה שירה על הערים שלנו ועל האזרחים שלנו, שהפציץ את אדמתנו, ששיגר לעברנו רקטות, שנתן את ההוראה ושלחץ על לחצן השיגור", הוסיף. "לא יהיה לכם בעולם מקום אחד שתמצאו בו שקט, חוץ מהקבר".