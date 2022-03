הסכם גרעין חדש צפוי להיחתם השבוע בווינה. ההסכם צפוי לשחרר את איראן מהסנקציות שהטילה עליה ארה"ב, ויאפשר לה למכור נפט בשוק הבינלאומי. ההון של איראן, שהוקפא במסגרת הסנקציות שהטיל עליה ממשל טראמפ, ישוחרר.

"הלחץ האמריקאי לשחרר את הנפט האיראני גובר״, אומר ד"ר רז צימט מהמכון למחקרי ביטחון לאומי ומרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת ת"א, אבל מסייג את השפעת המלחמה באוקראינה על טיב ההסכם, ״מרבית הפרטים נסגרו לפני. זה נכון שהאינטרסים של רוסיה השתנו בעקבות המלחמה, ובכל זאת אני לא חושב שזה ישפיע על ההסכם״.

מה האינטרס של רוסיה בסנקציות על איראן?

"רוסיה מעדיפה שיהיה מחסור עולמי באנרגיה, מה שיגביר את התלות בה. סין גם היא נהנית מנפט איראני זול, כל עוד הסנקציות עובדות. אבל באינטרסים ארוכי הטווח שתיהן מעדיפות הסכם גרעין״.

בארה״ב הבהירו אתמול (א׳) שהסנקציות על רוסיה בעקבות המלחמה באוקראינה לא ישפיעו על הסכם הגרעין עם איראן. אלא שברוסיה מתעוררות ספקות לגבי עמדתה בשיחות המתקיימות בווינה.

אתמול פרסם השליח הרוסי לשיחות הגרעין, מיכאל אולינוב, סרטון שבו הסביר כי האמריקאים כל כך להוטים לחתום על הסכם, שהאיראנים (המתואמים עם רוסיה וסין) הצליחו להשיג את כל דרישותיהם. "איראן קיבלה הרבה יותר ממה שיכלה לצפות לו", אמר אולינוב.

Shocking video: This is the lead Russian negotiator for the Iran nuclear talks, Mikhail Ulyanov.

He's bragging about how Russia, Iran, and China teamed up to deliver huge wins for Iran's nuclear program in Vienna negotiations. pic.twitter.com/oiTOgfh99i

— POLARIS (@polarisnatsec) March 6, 2022