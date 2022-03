מניעת מידע מבחוץ והפצת תעמולה אנטי-נאצית: כך פוטין מדכא את ההתנגדות ברוסיה למלחמה

אוקראינה היא התוקפן שרוסיה מנהלת נגדו "מתקפת מנע", זו תמונת המציאות שאזרחי רוסיה חשופים אליה, והיא הפוכה לחלוטין מזו שרווחת במערב. אפילו קריאה בפרסומי הרוסים באנגלית חושפת יקום מקביל. רוסיה מקשה יותר ויותר על גישה למקורות מידע חלופיים לגרסאות הרשמיות של הממשלה.

ברחבי רוסיה נמשכות ההפגנות כנגד המלחמה, למרות הקמפיין התקשורתי ואלפי העצורים בהן.

רוסיה מבודדת את עצמה מכלי תקשורת מערביים

רוסיה הודיעה ביום שישי שעבר שתחסום את פעילות טוויטר ופייסבוק במדינה, במקביל לחלק מהרשתות הזרות, כמו CNN ו-BBC.

רשתות זרות רבות חדלו מפעילותן ברוסיה יום לאחר מכן, בעקבות חוק שהפליל פרסום של חדשות כזב (פייק ניוז), שלפיו השלטון יקבע מה נחשב ידיעות מזויפות. השלטון אף הקים אתר להפרכת דיווחים שזוהו כמזויפים מחוץ למדינה.

1. תאגיד השידור הבריטי, ה BBC, מודיע כי למען ביטחונם של העיתונאים שלו ברוסיה, ולאור התקנות הדרקוניות החדשות שמאיימות לשלוח עיתונאים למאסר אם לא יקפידו להשתמש אך ורק במושגים הרשמיים של משרד ההגנה הרוסי בבואם לסקר את הפלישה הרוסית לאוקראינה – הם מפסיקים באופן זמני את עבודתם ברוסיה. pic.twitter.com/3L6iVeZsUm — Yair Navot (@Ynav) March 4, 2022

עיתונאים ביקורתיים מרוסיה נאלצים כיום להפסיק לשדר וחלקם גם בורחים מהמדינה מחשש למעצר.

תמונת עולם הפוכה

לפי שגריר רוסיה בגאנה, פוטין גינה הרג של 14-13 אלף תושבי דונבאס על ידי המשטר האוקראיני מאז 2014, תוך התעלמות מהפעילות הצבאית של רוסיה במלחמה זו נגד האוקראינים.

President Putin: “Over the last eight years the 13,000-14,000 people of Donbass have been killed by the Ukrainians. More than 500 children have been killed or crippled. What is particularly intolerable is that the so-called civilized West has preferred not to notice this”. pic.twitter.com/qs492PAQCi — Vladlen Semivolos (@VladSemivolos) March 6, 2022

משרד החוץ הרוסי מציג את אוקראינה כמפירת זכויות אדם.

???? READ the independent report "The Online Environment as a Tool for Violation of Rights & Freedoms in Ukraine" by the Irina Berezhnaya Institute for Legal Policy & Social Protection. ???? https://t.co/BhSvODKhYk Learn about human rights violations in Ukraine in the recent years. pic.twitter.com/8cl6jAjDnQ — MFA Russia ???????? (@mfa_russia) March 3, 2022

יחידות הצבא האוקראיני מכונות "ניאו-נאציות". האתר הממשלתי RT ציטט את שר החוץ הרוסי דימיטרי פסקוב, שאמר שמטרת הלחימה "היא לא לבתר את אוקראינה, אלא לגאול אותה מאידיאולוגיה ניאו-נאצית שהתפשטה אחרי ההפיכה ב-2014".

לפי פסקוב, הפלישה היא "מתקפת מנע" שנועדה להגן על האוכלוסיה הרוסית בדונצק ובלוהנסק, המחוזות המורדים במזרח אוקראינה, שנתמכים על ידי רוסיה. עם זאת, האתר מביא את דברי האפיפיור, שלפיהן מדובר ב"מלחמה, ולא במצבע צבאי".

באתר RT מצטטים את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין: "המבצע נדרש למניעת מתקפה מקדימה של כוחות אוקראיניים על חצי האי קרים בתמיכת נאט"ו". פוטין הזכיר אמירות על צירוף אוקראינה לנאט"ו, תוך התעלמות מכך שפעולה זו לא אפשרית, בשל המעורבות הרוסית במזרח אוקראינה ובסיפוח קרים לרוסיה ב-2014.

משרד החוץ מאשים את האוקראינים בטרפוד "מסדרון הומניטרי" רוסי ליציאת אזרחים מהעיר מריופול.

Russian Defence Ministry: Despite all the efforts and the humanitarian corridors by @mod_russia, the Neo-Nazi combat units in Mariupol' prevent civilians from leaving the city, using them as human shields… Only few families manage to escape. Here's a first-hand account ???? pic.twitter.com/GYpcFp5EVI — MFA Russia ???????? (@mfa_russia) March 5, 2022

הממשלה נדרשת להסביר לציבור הרוסי את ההשלכות הכלכליות של הסנקציות, הפסקת פעילות של עשרות תאגידים מערביים, לרבות ויזה ומאסטרכרד, מה שימנע תשלומים של רוסים על מוצרים מחו"ל ותשלומים מחו"ל על שירותים ומוצרים מרוסיה באמצעות כרטיסי אשראי אלו.

הבנקים הרוסיים יכולים לפעול באמצעות כרטיסים של חברת UnionPay הסינית, אבל הם עדיין לא פופולריים ברוסיה ומחוצה לה, למרות הפרישה העולמית הרחבה שלה.

לסנקציות הנרחבות שהטיל המערב על רוסיה צפויה השפעה כלכלית משמעותית על האזרחים ברוסיה, בעיקר ממעמד בינוני ומעלה, שהתרגלו לתנועה וסחר חופשיים עם מדינות המערב.

שער הרובל צנח, בעוד הגישה ברוסיה למטבע חוץ מוגבלת ביותר, ואלו מחלישים את כוח הקניה של הציבור הרוסי לסחורות מיובאות, בעוד תאגידים משמעותיים כמו אינטל הודיעו על השעיה מוחלטת של פעילותם ברוסיה.

מלחמת מידע כלפי פנים

לפי סקירה של הוול סטריט ג'ורנל, בתקשורת הרוסית מוצגים חלקים נרחבים מאוקראינה כשטחים שלא שייכים לה, אלא "מתנות בלתי מוצדקות" שניתנו לה בתקופה הסובייטית. האגרסיביות הרוסית מוסברת כ"מדיניות אין ברירה" בעקבות התרחבות נאט"ו מזרחה והכוונה לצרף גם את אוקראינה. לפי שידורי הטלוויזיה הרשמיים ברוסיה, הצבא הרוסי נלחם רק בתשתיות צבאיות ולא פוגע באזרחים, בניגוד גמור לצילומים שמגיעים מאוקראינה, שבהם פגזים רבים נוחתים על אוכלוסייה אזרחית, ו-2,000 אזרחים נהרגו רק בשבוע הראשון למלחמה.

על פי דיווח ב-CNN, הטלוויזיה הרוסית מצליחה להחדיר את הנרטיב הרשמי לציבור הרוסי בהצלחה בלתי מבוטלת. הסיפורים על תקיפה מאסיבית של אזרחים באוקראינה מידי הצבא הרוסי מגיעים לרוסיה, אבל לא מוצגים כלא אמינים. סוגיית היחס לאזרחים באוקראינה היא משמעותית, בשל העובדה שהציבור הרוסי לא נוטה לראות באוקראינים אויב, ולכן רשתות התקשורת הרוסיות מדגישות את המסר של "יחס הוגן לאוכלוסייה" ומתקפה צבאית כנגד "יחידות צבא ניאו-נאציות" ו"משטר עושה דברה של נאט"ו".

לגבי מחיר המלחמה, רוסיה הודתה בכ-500 הרוגים בלבד לכוחותיה, בעוד האוקראינים טוענים שנהרגו לצבא רוסיה פי 10 מכך.

הציבור הרוסי ממשיך להפגין נגד המלחמה

בעשרות ערים ברוסיה נערכות הפגנות גלויות נגד המלחמה, באופן חריג מהמקובל בעידן פוטין. למרות מלחמת התעמולה בין רוסיה לאוקראינה, יותר רוסים נוטים להפגין או להשתתף בפעולות מחאה אחרות נגד המלחמה, לרבות אנשים שתלויים לפרנסתם בשירות המדינה, כמו מורים. בין רוסים לאוקראינים יש קשרים כלכליים וקשרי משפחה רבים.

1. עדכון מההפגנות ברחבי רוסיה: ע״פ ארגון המעקב OVD-Info נכון לשעה 14:20 שעון מוסקבה ישנם 1103 עצורים בהפגנות שהתרחשו ומתרחשות כעת ב 35 ערים ברחבי רוסיה.בשעה זו ממש נפתחת ההפגנה המרכזית במוסקבה. חלוקת העצורים עד כה ע״פ ערים: 265 בנובוסיבירסק, 199 ביקטרינבורג, 122 בטיומן, 89 בפרם, — Yair Navot (@Ynav) March 6, 2022

לפי העיתונאי יאיר נבות, לשעבר כתב קול ישראל ברוסיה, נעצרו אתמול קרוב ל-2,000 מפגינים ברחבי רוסיה. הפגנה נגד המלחמה עלולה להוביל למאסר ממושך לפי החוק הרוסי הנוכחי, אבל הרבה מפגינים עד כה שוחחרו לאחר מעצר לתקופה קצרה.

#Russia An anti-war rally in Russian Novosibirsk. According to local media, 96 people were detained pic.twitter.com/Nl83FLuXXA — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 6, 2022