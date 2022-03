עולם הכדורגל הזדעזע השבוע מאירועי האלימות בליגה המקסיקנית במשחק בין קרטארו לאטלס, בו על פי הדיווחים נפצעו עשרות בקטטה שהתפתחה בין מחנות האוהדים. בימים האחרונים אני שומע הרבה את האמירה: "אצלנו זה לא יכול לקרות", ואני רוצה לערער על זה. מקרי אלימות כאלו לא באים "משום מקום", גם היריבות בין הקבוצות המקסיקניות התפתחה לאט לאט כבר יותר מחמש עשרה שנים עד שחצתה את כל הקווים האדומים.

אלימות היא תופעה של הדרדרות, היא תנועה מגמתית, כאשר אין גבולות ואין עמדה ברורה (מערכתית וציבורית) של מה מותר ומה אסור, מה נכון ומה לא, האלימות תגיח כל פעם מחדש.

Fight between fans of Atlas and Queretaro caused the suspension of the 9th round match of the Torneo Grita Mexico C22 at La Corregidora Stadium on March 05, 2022 in Queretaro. Clashes left at least 22 injured. #LigaMX Sunday's games were suspended ????: @manuelonvf @JAMMEDIAAGENCIA pic.twitter.com/YbUtbIOOzE

— Getty Images Sport (@GettySport) March 6, 2022