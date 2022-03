נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי פרסם אתמול (שלישי) בלילה נאום שבו התייחס בין היתר לכוונתן של ארצות הברית ובריטניה לאסור על יבוא נפט רוסי. "או שרוסיה תכבד את החוק הבינלאומי ולא תפתח במלחמות, או שלא יהיה לה כסף לפתוח במלחמות. נמצא לעצמנו תחנת דלק אחרת".

זלנסקי הוסיף שתהיה "תוכנית מרשל" חדשה לשיקום אוקראינה. "העולם לא מאמין בעתיד של רוסיה ולא מדבר עליו. מדברים עלינו, מוכנים לעזור לנו עם בנייה מחדש אחרי המלחמה. כולם רואים שעבור אנשים שמגנים על עצמם בגבורה, תקופת 'אחרי המלחמה' תגיע".

לדברי זלנסקי, עד כה נהרגו במלחמה 52 ילדים. "לעולם לא נשכח זאת", אמר, והתייחס גם לדיווחים אתמול שלפיהם נציגי האו"ם הונחו להתייחס למלחמה באוקראינה כאל "קונפליקט". "קיבלנו התחייבות לכך שלא יהיו שקרים באו"ם", אמר זלנסקי. "ישתמשו שם במילה 'מלחמה', כי זו האמת".

הסיקור החי פתוח עדכון אוטומטי: מושל סומי: 22 הרוגים מהפצצה אווירית בסומי, בהם 3 ילדים 22 בני אדם, בהם 3 ילדים, נהרגו במתקפה אווירית בסומי ביום שני, לדברי מושל המחוז דמיטרו ז'יוויצקי. ז'יוויצקי אמר ל-BBC שרוסיה הפציצה שטחי מגורים בעיר בצפון-מזרח אוקראינה בלילה, והאשים אותה ב"רצח המוני". "שלוש פצצות בערב אחד… זה היה לילה נורא". לפי דיווחים באוקראינה, 9 מההרוגים היו באותו בית, שישה בתים נהרסו כליל ונגרם נזק לכ-20 נוספים. בכיר במשרד החוץ הרוסי: "אנחנו מתכננים להגיב במהירות ובעוצמה לסנקציות של המערב" "התגובה הרוסית לסנקציות תהיה מהירה, מחושבת ותפגע בנקודות החולשה של המערב", אמר דמיטרי ביריצ'בסקי, הממונה על שיתוף פעולה כלכלי במשרד החוץ הרוסי, לפי דיווח של הסוכנות הרוסית הבינלאומית. 243 פליטים אוקראינים נחתו בישראל מחצות; 6 מהם סורבו רשות האוכלוסין וההגירה עדכנה שמפרוץ המלחמה עד היום הגיעו 4,158 נוסעים מאוקראינה, ומתוכם סורבו 171. מושל סומי: 5,000 בני אדם יצאו מהעיר מאתמול המסדרון ההומניטרי בסומי ייפתח מחדש היום, לדברי מושל המחוז דמיטרו ז'יוויצקי. 5,000 בני אדם יצאו מהעיר בצפון-מזרח אוקראינה מאז אתמול. לדברי ז'יוויצקי, 1,000 מכוניות נוספות צפויות לצאת דרך פולטבה. ביידן: "ארצות הברית העבירה לאוקראינה סיוע ביטחוני בסך מיליארד דולר" "העברנו סיוע ביטחוני בסך מיליארד דולר לאוקראינה", צייץ נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן צייץ בטוויטר. "משלוחים של כלי נשק להגנה מגיעים לאוקראינה מארצות הברית יום-יום". .@POTUS: “We’ve provided more than $1 billion in security assistance to Ukraine. Shipments of defensive weapons are arriving in Ukraine every day from the United States.” #UnitedWithUkraine pic.twitter.com/4vIoZp5qau — Department of State (@StateDept) March 9, 2022 אזעקה הופעלה באזור קייב, התושבים נקראו להיכנס למקלטים נשיא סין: "מצער לראות את אש המלחמה נדלקת שוב באירופה" נשיא סין שי ג'ינפינג קרא ל"איפוק מרבי" באוקראינה, בשיחתו עם נשיא צרפת עמנואל מקרון וקנצלר גרמניה אולף שולץ. "זה מצער את סין לראות את אש המלחמה נדלקת שוב באירופה", אמר, והוסיף ששלוש המדינות צריכות לתמוך במשותף בשיחות השלום בין רוסיה לאוקראינה, לפי רשת השידור הסינית CCTV. הוא תיאר את המצב באוקראינה כ"מדאיג", ואמר שהמטרה צריכה להיות מניעת ההסלמה. פוטין: "אזרחים וחיילי מילואים רוסים לא יגויסו" נשיא רוסיה ולדימיר פוטין פרסם סרטון ליום האישה, שבו הודיע שחיילי מילואים ואזרחים נוספים לא יגויסו למלחמה באוקראינה. הוא פנה לנשים ואמר: "אני יכול להבין את הדאגה לאהוביכן. אני מעריך את הנאמנות והתמיכה שלכן. נשים יקרות, אתן הופכות את העולם לטוב ונדיב יותר באמצעות הרגישות, החמלה ורוחב הלב שלכן. יש בכן שילוב של עדינות מקסימה וכוח פנימי מדהים". 5,532 סנקציות הוטלו על רוסיה, יותר מכל מדינה אחרת בעולם רוסיה עקפה את איראן וסוריה ונהפכה למדינה שמספר הסנקציות שמוטלות עליה הוא הגבוה בעולם, לפי מעקב של האתר קסטלום. 2,754 סנקציות הוטלו על רוסיה לפני 22 בפברואר, ומאז נוספו 2,778. כיום מספר הסנקציות שמוטלות עליה עומד על 5,532, הרבה מעל איראן עם 3,616. ארצות הברית הטילה 21% מהסנקציות על רוסיה, בעוד האיחוד האירופי ובריטניה הטילו 18% מהן. ארצות הברית תשלח לפולין שתי סוללות פטריוט הממשל האמריקאי ישלח לפולין שתי סוללות פטריוט שמוצבות באירופה. תת-מזכירת המדינה לעניינים מדיניים בארצות הברית, ויקטוריה נולנד, אמרה שמערכות הנשק נגד טילים יעזרו לפולין, החברה בברית נאט"ו, להגן על שטחה האווירי. "העניין המרכזי הוא להעריך מהם הצרכים המיידיים של פולין, שקרובה לקונפליקט", אמרה נולנד.

צבא רוסיה הציע שוב להקים מסדרונות הומניטריים שיאפשרו פינוי בטוח של אזרחים מחמש ערים אוקראיניות, אחרי כמה ניסיונות כושלים בימים האחרונים. לדברי הגנרל הרוסי מיקאיל מזנצב, היום (רביעי) ב-10:00 תתחיל הפסקת אש זמנית שתאפשר לאזרחים להתפנות באופן בטוח דרך המסדרונות.

גורמים אוקראינים רשמיים טענו שהפגזות רוסיות מנעו גם היום מאזרחים להתפנות דרך המסדרונות ההומניטריים, למרות ההסכמות שהושגו אתמול בנושא. צבא רוסיה דחה את הטענות, והאשים את אוקראינה שהרשתה לאזרחים להשתמש רק במסדרון אחד מהעיר סומי וחסמה את הנתיבים הבטוחים מקייב, צ'רנייב, חרקיב ומריופול.

נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן הודיע על איסור יבוא גז נוזלי, נפט ופחם מרוסיה. ממשלת בריטניה הודיעה שתפסיק לייבא נפט מרוסיה עד סוף השנה. להצהרות אלה התלוו הודעות של חברות אנרגיה, כמו התאגיד הרב לאומי Shell, על כך שיפסיקו לרכוש גז ונפט ברוסיה.