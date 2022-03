ארה"ב: צריך להתכונן לאפשרות שרוסיה תשתמש בנשק כימי או ביולוגי

ארצות הברית הזהירה הלילה (בין רביעי לחמישי) שרוסיה עלולה להשתמש בנשק כימי או ביולוגי באוקראינה והודיעה כי יש להתכונן לאפשרות כזאת. דוברת הבית הלבן ג'ן סאקי שייתכן ורוסיה "מכינה את הקרקע" למתקפה שכזאת באמצעות טענות שקריות נגד קייב, שכביכול "יצדיקו" את הפעולה. בנוסף, בית הנבחרים האמריקני אישר סיוע של כ-14 מיליארד דולר לאוקראינה.

לפי דיווח ב'ניו יורק טיימס', "שיחות שלום" מתוכננות להתקיים היום (חמישי) בטורקיה, בין שר החוץ סרגיי לברוב הרוסי לבין מקבילו האוקראיני, דמיטרו קולבה.