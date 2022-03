זלנסקי: "הפולשים הרוסים לא מסוגלים לכבוש אותנו"

נשיא אוקראינה ולדומיר זלנסקי אמר הלילה (ראשון) שכ-1,300 אזרחים נהרגו עד כה במלחמה. עם זאת, בנאום שפרסם, אמר הנשיא האוקראיני: "הפולשים הרוסים לא מסוגלים לכבוש אותנו. אין להם את החוזק או את הרוח לכך. יש ברשותם רק אלימות, טרור ונשק רב".

לפי אוקראינה, כ-13 אלף אזרחים פונו אתמול מאזורי הלחימה בכמה ערים במדינה.

צבא רוסיה הצליח לכבוש חלקים נוספים מפאתי עיר הנמל מריופול, שבדרום מזרח המדינה. צילומי לוויין של חברה אמריקאית פרטית שצולמו אמש הראו נזקים כבדים לאזורי מגורים ותשתיות אזרחיות בעיר. גורמים בממשלת אוקראינה אמרו שהצבא האוקראיני נטש את העיר הקטנה הסמוכה וולנובאחה, שלדבריהם הושמדה כליל.

נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין לא הראה שום נכונות לסיים את המלחמה בשיחת טלפון בת 75 דקות שקיימו השניים יחד עם קנצלר גרמניה אולף שולץ.