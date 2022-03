איראן הפגיזה את הקונסוליה האמריקאית בכורדיסטאן העיראקית

איראן שגרה הלילה (בין שבת לראשון) 12 טילים על מבנה הקונסוליה האמריקאית בארביל, ביראת כורדיסטאן העיראקית. משמרות המהפכה האיראניים לקחו אחריות על הירי, ומסרו כי פגעו ב"מרכזים אסטרטגיים ישראליים" בצפון עיראק. מבנה הקונסוליה האמריקאית היה בשלבי הבנייה האחרונים, ועדיין לא אויש. לא ידוע על נפגעים בנפש.

Another video of the explosions that occurred in Erbil.

برداً وسلاماً pic.twitter.com/lMWY555Df4

