נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי חזר הלילה (שני) על קריאתו למערב לאכוף "שטח אסור לטיסה" בשמי המדינה. בעקבות מתקפת הטילים ההכבדה על הבסיס הצברי קרוב לגבול פולין, אמר זלנסקי: "אם לא תעשו זאת, זה רק עניין של זמן עד שטילים רוסיים ייפלו בשטחכם. בשטחי המדינות החברות בנאט"ו. על בתי האזרחים שלכם".

הסיקור החי פתוח עדכון אוטומטי: אוקראינה: השיחות עם רוסיה יחלו ב-10:30 בווידאו אוקראינה: שני הרוגים ושלושה פצועים לפחות בהפצצת בניין מגורים בקייב יותר מ-1.75 מיליון פליטים נמלטו מאוקראינה לפולין יותר מ-1.75 מיליון פליטים חצו את הגבול מאוקראינה לפולין, לפי עדכון של ביקורת הגבולות הפולנית. 82.1 אלף איש חצו את הגבול אתמול, ו-79.8 אלף בשבת. כמיליון מתוכם נשארו בפולין, להערכת מצייק דוסציק, רקטור המשנה למחקר של אוניברסיטת ורשה. השאר עזבו למדינות אחרות. אוקראינה: רוסיה הפציצה מפעל לייצור מטוסים 10 ק"מ ממרכז העיר קייב פעילים פרו אוקראיניים בצרפת טוענים שהשתלטו על בית נופש שקשור לפוטין פעילים פרו-אוקראינים בצרפת טענו הבוקר (שני) שהשתלטו על וילה ששיכת לחתנו לשעבר של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בעיירת החוף ביאריץ. הפעילים אמרו שבכוונתם לשכן במקום פליטים מהמלחמה באוקראינה. בכתוביות סרטון שפרסמו מהמקום נכתב, בצרפתית ואוקראינית: "ניצחון בביאריץ – ההשתלטות על הארמון של פוטין", וגם "כעת אחוזת העם מוכנה לקבל את פליטי משטר פוטין". צבא אוקראינה: ביממה האחרונה הופלו 4 מטוסים ו-3 מסוקים של רוסיה צבא אוקראינה טען הבוקר (שני) שהצליח להפיל ב-24 השעות האחרונות ארבעה מטוסים, שלושה מסוקים ומספר כלי טיס לא מאוישים של צבא רוסיה. בדו"ח המצב היומי שלו, טען הצבא האוקראיני שרוסיה לא רשמה התקדמות נוספת בשטח המדינה ושהיא מתמקדת כעת "בחיזוק ותחזוקה של השטחים שכבר כבשה". עוד נטען שהכוחות הרוסיים משתמשים בתשתיות אזרחיות, כולל מוסדות דת, כעמדות ירי ולאחסון ציוד צבאי ונשקים. אזעקות מתקפה אווירית בדניפרו, דרום מזרחית לקייב שגרירות ארה"ב בקייב קראה לאמריקאים לצאת מיידית מאוקראינה שגרירות ארצות הברית בקייב קראה הבוקר שוב לאזרחים אמריקאים לצאת באופן מיידי משטח אוקראינה. לפי הודעת השגרירות, המתקפה הרוסית המתמשכת הפכה את המצב הביטחוני במדינה "לאלים ולא צפוי". U.S. citizens should: – Depart Ukraine immediately if it is safe using ground transportation.

– Not travel to Ukraine due to the active armed conflict.

– Monitor government notices & media for changing security conditions & alerts to shelter in place.https://t.co/xxGWTrKtem — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 9, 2022 נשיא צ'צניה פרסם סרטון בו טען שהוא קרוב לקייב נשיא צ'צניה רמזן קדירוב העלה סרטון לרשת הטלגרם בו טען שהוא נמצא בנמל התעופה הוסטמל שליד קייב. הוא קרא לאוקראינים להיכנע. "אתמול היינו במרחק של 20 קילומטרים מהנאצים שבקייב", אמר. "היום אנחנו קרובים אף יותר". אוסטרליה הטילה סנקציות חדשות על 33 אוליגרכים ובני משפחותיהם ממשלת אוסטרליה הצטרפה לארצות הברית ובריטניה והודיעה הלילה על "סנקציות חדשות נגד 33 אוליגרכים רוסיים, אנשי עסקים בולטים ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה". רומן אברמוביץ', איש העסקים הרוסי-ישראלי, נמצא ברשימה של ממשלת אוסטרליה. השיחות בין הצדדים יחודשו, יועץ לזלנסקי: "רוסיה רגישה יותר" נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הודיע על יום נוסף של משא ומתן בין מדינתו לבין רוסיה, במטרה להגיע להפסקת אש. פודוליאק אמר כי השיחות ייערכו באמצעות וידאו ויעסקו בנושאים רבים, במטרה לסכם את סבבי השיחות שנערכו עד כה. פודוליאק הביע אופטימיות לקראת יום הדיונים. "רוסיה מתחילה לדבר באופן בונה, וקשובה יותר לעמדות אוקראינה", הוא אמר והוסיף, "אני מאמין שנגיע לתוצאות ממשיות בימים הקרובים". השיחות בין אוקראינה לרוסיה צפויות להתחדש היום (שני). נציג רוסיה למשא ומתן ודובר הקרמלין דמיטרי פסקוב אמר הלילה שהמגעים יתקיימו באמצעות שיחת וידאו. מיכאלו פודוליאק יועצו של נשיא אוקראינה אישר את הדברים. בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות, אמר פודוליאק שרוסיה מתחילה להיות קשובה יותר בשיחות והוסיף: "רוסיה מבינה עכשיו טוב יותר את העולם סביבה. היא רגישה הרבה יותר לעמדות של אוקראינה". זלנסקי אמר אתמול שהמשלחות של שתי המדינות נמצאות בקשר יומיומי.

הנשיא האוקראיני הזכיר גם שבשנה שעברה הזהיר את מנהיגי נאט"ו שאם לא יטילו "סנקציות חריפות" נגד רוסיה היא תפתח במלחמה, ואמר: "אנחנו צדקנו".

גורמים בארצות הברית העריכו אמש שרוסיה ביקשה סיוע מסין בציוד צבאי. שגרירות סין בארצות הברית הגיבה על הדיווחים: "בראש סדר העדיפויות כרגע זה למנוע הסלמה של המצב המתוח ולא לתת לו לצאת משליטה".