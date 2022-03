תעשיית הקריפטו מקבלת לגיטימציה לזהם עוד יותר

הפרלמנט האירופי דחה אתמול (שלישי) את סעיף החוק לאסור על מסחר, כרייה והנפקה של מטבעות קריפטו שלא עומדים בסטנדרטים סביבתיים. בגלל שרוב מוחלט של תעשייה זו מבוסס על אלגוריתמים שמתגמלים בזבוז אנרגיה, חקיקה כזו הייתה מחרימה בפועל כמעט כל מה שקשור בקריפטו בשטח האיחוד האירופי.

הסעיף נדחה ברוב של 32 מתנגדים מול 24 תומכים, לפי יזם הקריפטו פטריק הנסן, שהתאמץ להשפיע על חברי הפרלמנט להתנגד להצעה. לטענתו, סוגיית ההשפעה הסביבתית של הקריפטו לא תטופל בהצעת החוק הנוכחית לפיקוח פיננסי (MICA), אלא במקום אחר, מערך סיווג ההשקעות של האיחוד.

BREAKING: The ECON committee of the EU Parliament just voted against the de-facto POW-ban: 32 against, 24 in favor.

Big relief & political success for the bitcoin & crypto community in the EU????????

Will share a breakdown of the vote and what’s next here in this thread. #Bitcoin

— Patrick Hansen (@paddi_hansen) March 14, 2022