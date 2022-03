רעידת אדמה בעוצמה 7.3 ביפן, הממשלה פרסמה אזהרת צונאמי

רעידת אדמה חזקה בעוצמה 7.3 הרעידה אחר הצהריים (רביעי) את החוף הצפון מזרחי של יפן. אזהרת צונאמי פורסמה בשלושה מחוזות. חברת החשמל של טוקיו מסרה שכ-2 מיליון בתי אב נותרו ללא חשמל בעקבות הרעידה ושהיא בודקת את מצב הכורים במפעל פוקושימה. ראש הממשלה פומיו קישידה אמר: "הממשלה פועלת להעריך את היקף הנזק לאחר הרעידה".

WATCH: Shaking, power outages, and flashes in the sky as 2 strong earthquakes hit central Japan pic.twitter.com/d7z9CsJzvI

— BNO News (@BNONews) March 16, 2022