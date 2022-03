דיווחים על "פריצת דרך משמעותית" בשיחות הפיוס; זלנסקי: 103 ילדים נהרגו מאז תחילת המלחמה

זלנסקי הוסיף שהמסדרונות ההומניטריים כשלו אתמול. "חיילים רוסים הפגיזו ללא הפסקה ולא ערבו לביטחון", אמר. למרות זאת, זלנסקי אמר שיותר מ-6,000 בני אדם, כולל 2,000 ילדים, הצליחו לברוח ממריופול לברדיאנסק והם מפונים משם. "חיילים רוסים ניסו להפריע לתנועתם, הם פתחו באש ארטילריה על הכביש", אמר זלנסקי. "זה נס שאף אחד לא מת, אבל חמישה נפצעו, בהם שני ילדים".

"פריצת דרך משמעותית" חלה אתמול במשא ומתן בין אוקראינה לרוסיה, לפי דיווח בעיתון הבריטי "פיננשל טיימס". ראש הממשלה נפתלי בנט, ששוחח גם עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין וגם עם זלנסקי, היה המתווך הבינלאומי העיקרי בשיחות.

למרות ההתקדמות בשיחות, עשרות נהרגו במתקפה אווירית של צבא רוסיה על תיאטרון הדרמה במריופול. על פי הדיווחים, נשים וילדים שאיבדו את ביתם במתקפות על העיר תפסו מחסה במבנה שהופצץ.

הסיקור החי פתוח עדכון אוטומטי: שר החוץ האוקראיני: "רוסיה ידעה שבתיאטרון במריופול מסתתרים מאות אזרחים חפים מפשע" שר החוץ האוקראיני דמיטרי קוליבה צייץ הבוקר: "פשע מלחמה נוסף במריופול. מתקפה רוסית מאסיבית על תיאטרון הדרמה שבו התחבאו מאות אזרחים חפים מפשע. הבניין נהרס לחלוטין. הרוסים ידעו בוודאות שזה היה מחסה לאזרחים. שמרו על מריופול! עצרו את פשעי המלחמה הרוסיים!" לציוץ צירף קוליבה תמונה של התיאטרון לפני ואחרי המתקפה הרוסית. Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022 ארצות הברית התחייבה לחמש את אוקראינה במל"טים מתאבדים וטילי נ"מ ארצות הברית התחייבה לשלוח סיוע צבאי נוסף לאוקראינה, כולל הגנה מטילים ארוכי טווח ומל"טים חמושים. לפי סוכנות הידיעות הצרפתית, החימוש החדש שעליו הכריז נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן כולל את מערכת ההגנה האווירית S-300, מאה מל"טים מתאבדים, 800 טילי נ"מ ו-2,000 טילים מונחים נגד טנקים. נוסף על כך יישלחו 7,000 כלי נשק אחרים נגד טנקים, אלפי מקלעים, רובים ומטולי רימונים, 20 מיליון קליעים ו-25 אלף סטים של אפוד וקסדה. זלנסקי: 103 ילדים נהרגו מתחילת המלחמה, 400 מוסדות חינוך נהרסו 103 ילדים לפחות נהרגו באוקראינה מאז תחילת הפלישה הרוסית, כך אמר הלילה נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי בסרטון בפייסבוק. זלנסקי הוסיף שמתחילת המלחמה נהרסו באוקראינה 400 מוסדות חינוך, 119 מהם באזור דונצק.

Biden says he believes Putin is a “war criminal” pic.twitter.com/wUxm0lOuEu — Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) March 16, 2022

נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן כינה אתמול את פוטין "פושע מלחמה", בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן. בתגובה להתבטאותו של ביידן אמרו בקרמלין שמדובר ברטוריקה "בלתי מתקבלת על הדעת ובלתי נסלחת".