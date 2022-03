ארמנד דופלאנטיס שבר את שיא העולם בקפיצה במוט

ארמנד דופלאנטיס שבר הערב (ראשון) את שיא העולם בקפיצה במוט, האתלט השבדי (22) קפץ מעל לגובה של 6.20 מטר באליפות העולם באולם הנערכת בבלגרד. זו הפעם החמישית בה דופלנטיס שובר את השיא העולמי.

השיא של דופלנטיס משלים יום יוצא דופן לאתלטיקה העולמית, אחרי שמוקדם יותר יולימאר רוחאס רשמה שיא עולמי מדהים בקפיצה משולשת. הוונצואלית קבעה 15.74 מטר באליפות העולם באולם, תוצאה טובה יותר אפילו מהשיא שלה באצטדיון, שאותו קבעה במשחקים האולימפיים בטוקיו.

WORLD RECORD TO END THE COMPETITION IN STYLE! ????????

Sweden's Mondo Duplantis clears 6.20m in his final attempt and becomes pole vault world indoor champion with a world record in the final event #WorldIndoorChamps pic.twitter.com/LWVeYPW5Fb

— CBC Olympics (@CBCOlympics) March 20, 2022