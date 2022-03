דובר משרד ההגנה הרוסי, קולונל-גנרל מיכאיל מיזינצב, קרא אמש (ראשון) לכל הכוחות האוקראינים שנמצאים בעיר מריופול להיכנע באופן מידי כדי שיוכלו לצאת בשלום מהעיר בה עדין נצורים רבים מ-400 אלף תושביה.

מוקדם יותר אמר שר החוץ הטורקי, מבלוט צ'בושולו, שרוסיה ואוקראינה "כמעט הגיעו להסכמה" על ארבע נקודות קריטיות של הסכם שלום פוטנציאלי.

סגנית ראש ממשלת אוקראינה אולה סטפנישינה האשימה את רוסיה בביצוע "רצח עם" במהלך המלחמה בארצה. בראין לרשת 'סקיי ניוז' הבריטית אמרה סטפנישינה שהיא "לגמרי מאמינה" שהמשטר הרוסי ביצע מעשים של רצח עם, והוסיפה שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין ומנהיגי הקרמלין הם "פושעי מלחמה". לטענת סטפנישינה, נשים אוקראיניות "נאנסו במשך שעות ואז נרצחו" על ידי חיילים רוסיים.

לפחות 847 אזרחים, בהם 64 ילדים, נהרגו באוקראינה מאת תחילת המלחמה ב-24 בפברואר, כך דיווח ביום שישי משרד הנציב העליון של האו"ם לזכויות האדם. זוהי עלייה של 31 בהשוואה לדו"ח שפרסם האו"ם בשבוע שעבר. לפי הנציב, 1,399 אזרחים, בהם 78 ילדים, נפצעו מאז תחילת המלחמה. רובם בהפגזות והתקפות אוויריות.