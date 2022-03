נאס״א הכירה בקיומם של 5,000 כוכבי לכת חוץ שמשיים

אבן דרך היסטורית בחקר החלל: נאס"א הודיעה על גילוי של 65 כוכבי לכת חוץ שמשיים חדשים, ובכך נחצה הרף של 5,000 כוכבי לכת מאומתים מחוץ למערכת השמש.

ברשימת נאס״א ניתן למצוא עולמות סלעיים קטנים (כדוגמת כדור הארץ) וענקי גז גדולים יותר מכוכב הלכת צדק.

Discovery Alert!

65 new worlds push the number of exoplanets confirmed by @NASA above 5,000. This represents 30 years of exploration and discovery by astronomers worldwide using telescopes on the ground and in space. We are living in an age of discovery! https://t.co/oOgpLesadK pic.twitter.com/4bnSHMYvqE

— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) March 21, 2022