רוסיה תקפה 34 מרפאות ובתי חולים, מחצית מהילדים באוקראינה עקורים

הנשיא האוקראיני ולודימיר זלנסקי אמר הלילה (בין שישי לשבת) בנאום שאוקראינה לא תוותר על אף חלק משטחה למען השלום. זלנסקי קרא לרוסיה לנהל משא ומתן על סיום הלחימה. בכיר אוקראיני טען הלילה שבמהלך היממה האחרונה נמלטו 7,331 פליטים מעירים אוקראיניות דרך מסדרונות הומניטריים.

בדו"ח המודיעין היומי של משרד ההגנה הבריטי נכתב: "סביר שרוסיה תמשיך לתקוף את האזורים המאוכלסים במחיר של קורבנות אזרחיים תוך שהיא מנסה למנוע מעלייה במספר ההרוגים בצד שלה". להערכת הבריטים, רוסיה תמשיך במצור על הערים הגדולות, בדגש על חרקיב, צ'רניהיב ומריופול.