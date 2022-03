חברת הענק DP World פיטרה 800 ימאים בהודעת זום מוקלטת ועוררה מחאה

חברת הענק האנגלית DP World פיטרה השבוע בהודעת זום מוקלטת 800 ימאים, בהתראה של חצי שעה. החברה אמרה בשיחה המוקלטת שההחלטה היתה ״קשה״ אבל בלעדיה החברה לא תהיה רווחית.

הטענה על אי רווחיות מפתיעה מאוד בהתחשב בכך הבעלים של P&O Ferries DP World, רשם שיא הכנסות ורווחים לאורך המגיפה, והסתכם בהכנסות של 10.8 מיליארד דולר ורווח של 1.2 מיליארד דולר בשנה שעברה, עלייה של 33% ברווח בהשוואה לשנה הקודמת. בנוסף החברה שילמה 376.1 מיליון דולר הטבות לבעלי המניות בשנתיים האחרונות בלבד.

על פי ה"טיימס" ומקורות נוספים, דווח שהיקף התמיכה הממשלתית שקיבלה DP World במהלך המגיפה, היתה למעלה מ-30 מיליון ליש"ט במימון חירום, כולל באמצעות תכנית הצלה במימון משלמי המסים, שנחתה בקופתה של DP World.

נוסף, החברה קיבלה את ההחלטה ללא כל התייעצות עם כוח האדם שלה או איגודי העובדים שלהם. הפדרציה הבינלאומית של עובדי התחבורה (ITF) ופדרציה של עובדי התחבורה האירופית (ETF) קראו ל-DP World לקיים דיאלוג משמעותי עם השותפים הרלוונטיים.

נשיא פדרציית התחבורה של אירופה, פראנק מוראלס, אמר שהתוכנית המקורית שהם הייתה להחליף את הימאים ברוסים ואוקראינים, ומה שקורה עכשיו זה ניסיון כאוטי להחתים עובדים לחוזים של שבועיים תחת חברות קש. על פי מוראלס, כל ניסיון להחליף עובדים מאוגדים בלא מאוגדים מהווה הפרה בסיסית של זכויות עובדים והזכות להתאגדות.

???? MARCH TO PARLIAMENT UNDERWAY ????

Nautilus, @RMTunion @The_TUC and others are now on their way from DP World offices to Parliament to demand justice for the P&O Ferries workers!

Message is clear: government can and must act now! ⚠️ pic.twitter.com/7rlHEMxy5q

— Nautilus International (@nautilusint) March 21, 2022