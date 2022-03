100 ימים לפתיחת יורו הנשים: כל הכרטיסים לגמר נמכרו

בעוד מאה ימים תיפתח אליפות אירופה לנשים בכדורגל וכבר היום (שני) נרכשו כל הכרטיסים למשחק הגמר שייערך באצטדיון וומבלי, שמכיל 90,000 מקומות. הטורניר עם 16 הנבחרות הטובות באירופה, ייערך באנגליה בין ה-6 ל-31 ביולי ויתקיים באיחור של שנה, לאחר שנדחה בגלל התפרצות נגיף הקורונה.

Demand has been extremely high for tickets and the following matches have now sold out of available tickets:

Match 31 – Final

Match 10 – England Vs Norway

Match 17 – England Vs Northern Ireland

— Ticketing – UEFA Women's EURO 2022 (@WEUROTicketing) March 28, 2022