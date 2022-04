ארה"ב: שישה הרוגים ו-10 פצועים באירוע ירי בקליפורניה

שישה בני אדם נהרגו היום (ראשון) ועוד עשרה נפצעו באירוע ירי בעיר בעיר סקרמנטו שבמדינת קליפורניה. התושבים התבקשו להימנע מהאזור, שעמוס במסעדות וברים שמוביל למרכז גולדן וואן, בו משחקת קבוצת הכדורסל סקרמנטו קינגס.

המשטרה סיפקה מעט פרטים על נסיבות הירי, אך אמרה בציוץ: "תישאר נוכחות משטרתית גדולה והזירה תישאר פעילה".

ADVISORY: 9th St to 13th St is closed between L St & J St as officers investigate a shooting with multiple victims. Conditions unknown at this time. Please avoid the area as a large police presence will remain and the scene remains active. Please follow this thread for updates. pic.twitter.com/lGhUJCnLWe

— Sacramento Police (@SacPolice) April 3, 2022