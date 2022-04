בשווי כ-3 מיליארד דולר: אילון מאסק רכש 9.2% ממניות חברת טוויטר

מייסד ומנכ"ל טסלה אילון מאסק חשף היום (שני) כי הוא מחזיק ב-9.2 אחוז ממניות הרשת החברתית טוויטר, מה שהופך אותו לבעל המניות החיצוני הגדול ביותר בחברה. בשל כך, מניית טוויטר זינקה ב-26 אחוז עוד לפני פתיחת המסחר.

מאסק, משתמש כבד בטוויטר שמאז שהצטרף ב-2009 לרשת החברתית צבר 80 מיליון עוקבים, חשף היום בפני הרשות לניירות ערך האמריקנית כי הוא מחזיק נתח פאסיבי של 73.5 מיליון מניות בטוויטר, שערכן המוערך הוא 2.9 מיליארד דולר.

בשבוע שעבר רמז מאסק כי הוא 'ירעיד' את שוק הרשתות החברתיות. בחודש שעבר ערך מייסד טסלה סקר בקרב עוקביו, שבו הוא שואל האם לדעתם טוויטר עומדת בעקרון חופש הביטוי. "תוצאות הסקר חשובות", ציין מאסק בציוץ עוקב. "אנא הצביעו בשקילה".

Free speech is essential to a functioning democracy.

Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?

— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022