אילון מאסק צורף לדירקטוריון טוויטר, וטלטל את הרשת בציוץ מסתורי נוסף

אילון מאסק מצטרף לדירקטוריון של טוויטר, יום לאחר שנחשף כי רכש 9% ממניות החברה – 73.5 מיליון מניות. כהונתו של מאסק בדירקטוריון תימשך עד 2024, ובכל אותה תקופה ייאסר עליו להחזיק במעל 14.9% ממניות החברה.

"תוך כדי שיחות עם אילון בשבועות האחרונים, התבהר לנו כי הוא יביא ערך רב לדירקטוריון שלנו", צייץ מנכ"ל טוויטר, פרג אגרוול. "הוא גם מלא תשוקה ואמונה בשירות שלנו, וגם מבקר שלו, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים בטוויטר ובדירקטוריון, כדי להפוך אותנו לחזקים יותר בטווח הארוך".

מאסק צייץ בעקבות החדשות כי הוא מתכנן לעבוד עם מנכ"ל טוויטר ועם הדירקטוריון כדי "להביא שיפורים משמעותיים לטוויטר בחודשים הקרובים!".

לאחר פרסום רכישת המניות, מאסק צייץ סקר נוסף שבו שאל את עוקביו אם הם מעוניינים באפשרות לערוך את הציוצים אחרי שפרסמו אותם – אחד הפיצ'רים המבוקשים על ידי משתמשי הפלטפורמה, שטוויטר מסרבת לשלב בה במשך שנים. הסקר זכה ל-800 אלף תשובות תוך פחות משעה, ועומד על 4 מיליון מצביעים עד כה.

Do you want an edit button?

— Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022