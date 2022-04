50 הרוגים בהפצצת תחנת רכבת צפופה באוקראינה, זלנסקי: "רשע ללא גבולות"

מושל מחוז דונייצק שבמזרח אוקראינה עדכן אמש (שישי) שלפחות 50 בני אדם, בהם חמישה ילדים, נהרגו במתקפה על תחנת רכבת באזור, שהייתה עמוסה באזרחים שביקשו להימלט משם למערב אוקראינה.

בכיר בפנטגון אמר הלילה שכוחות רוסים ביצעו את מתקפת הטילים על תחנת הרכבת בקראמטורסק שבמזרח אוקראינה, בה נהרגו לפחות 50 בני אדם בהם ילדים ונפצעו כמאה בני אדם נוספים. מוקדם יותר, רוסיה טענה כי היא אינה אחראית למתקפה.

There were 4,000 people at the train station in Kramatorsk, Ukraine, when it was attacked, according to the city’s mayor. Most were women, children and older people, he said.

