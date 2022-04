החללית של חברת ספייס אקס, עם איתן סטיבה הישראלי, עגנה בתחנת החלל

חללית דרגון 2 ועליה תייר החלל הישראלי איתן סטיבה, עגנה היום (שבת) בתחנת החלל הבינלאומית. זוהי הפעם הראשונה בה טיסת חלל מסחרית תעשה זאת. החללית וצוות משימת אקסיום 1 המתינה במרחק 20 מטר מתחנת החלל הבינלאומית בעקבות תקלה טכנית.

תיירי החלל, ששילמו כ-50 מיליון דולר כל אחד, יחלו בביצוע סדרת ניסויים מדעיים. הם ישהו בתחנה כשמונה ימים בטרם יציאתם בחזרה לכדור הארץ. מוקדם יותר, סיפרו תיירי החלל על חוויותיהם מהשיגור ומהדרך אל יעדם. מפקד משימת אקסיום 1, מייקל לופז-אלגריה, מוותיקי האסטרונאוטים של נאס"א אמר: "השיגור היה מרגש מאוד". סטיבה הוסיף: "אנחנו כבר התרגלנו למצב של חוסר כבידה. אנחנו עכשיו מעל אפריקה בעוד כ-15 דקות נחצה מאוד קרוב מעל חופי ישראל".

החללית דרגון 2 המריאה אתמול מכן השיגור שבמרכז החלל קנדי בארצות הברית אל תחנת החלל הבינלאומית. בטיסה שזכתה לשם 'Axiom Mission 1' משתתפים ארבעה נוסעים.

בצוות הטיסה אסטרונאוט האמריקאי מייקל לופז-אלגריה, שהוכשר מטעם Axiom Space ויפקח על הטיסה, ושלושה נוסעים פרטיים שאינם אסטרונאוטים, ושילמו מכספם על הטיסה: לארי קונור מארצות הברית, מארק פאת'י מקנדה ואיתן סטיבה מישראל. סטיבה הוא הישראלי השני ששוגר לחלל, אחרי אילן רמון ז"ל שנהרג בהתרסקות מעבורת החלל קולומביה.

The #Ax1 astronauts (and Caramel the dog) just checked in as they pass over the southern tip of South America. They are preparing to dock to the @Space_Station.

The Ax-1 webcast will resume at 5:30 am ET. pic.twitter.com/QmqI1dVfhP

— Axiom Space (@Axiom_Space) April 9, 2022