ארה"ב: שופטת פדרלית ביטלה את החובה לעטות מסכה בטיסות ובתחבורה הציבורית

שופטת פדרלית בפלורידה ביטלה אמש (שני) את החובה על עטיית מסכות בתחבורה הציבורית ותחבורת ההמונים בארה"ב, לרבות מטוסים, שדות תעופה ומעבורות בכל המדינה.

ההחלטה למעשה מאפשרת לכל חברה לנהוג כראות עיניה, ובתגובה לצעד המפתיע, חברות תעופה ושדות תעופה רבים החלו במהירות להפסיק את דרישותיהם מהנוסעים לעטיית מסכה, וחברות התעופה הגדולו ת עברו ל"עטיית מסכה אופציונלית".

בשל ההחלטה המהירה, חברות התעופה לא הספיקו לעדכן את כלל הפלטפורמות הפיזיות והדיגיטליות בדבר הסרת החובה לטוס עם מסכה, וניסחו הודעות אותן הקריאו במערכות הכריזה בנמלי התעופה ובמטוסים, במקרים מסוימים אף תוך כדי טיסה מעל האוקיינוס, מה שהוביל לקריאות שמחה ועידוד מצד נוסעים רבים.

מינהל אבטחת התחבורה האמריקני (TSA) הודיע כי גם הוא לא יאכוף יותר את הדרישה לעטות מסכה, ושדות תעופה בטקסס ביטלו מיידית את הדרישה בעקבות הודעת ה-TSA. נמל התעופה הבינלאומי בלוס אנג'לס, הנמל החמישי בגודלו בעולם מבחינת כמות נוסעים, הוריד גם את החיוב לעטות מסכה, שנשארה גם שם בגדר המלצה בלבד.

"אף אחד לא שמח יותר מאיתנו" אמרה דיילת בטיסה מאטלנטה לברצלונה לרשת CBS,והוסיפה כי הם עודדו את מי שמעוניין להמשיך לעטות מסכה לעשות כך, "אבל אנחנו מוכנים לשחרר" הוסיפה וסיימה בברכת "יום הורדת מסכות שמח!".

המרכז לבקרת מחלות וזיהומים (CDC) עדיין ממליץ על עטיית מסכה במקומות סגורים, לרבות תחבורה ציבורית, ויש גופים אמריקנים שממשיכים לפעול לפי המלצה זו, כך למשל מערכת התחבורה בניו-יורק, שמתכננת להמשיך במדיניות חובת עטיית מסכות בתחבורה הציבורית.

איגוד הדיילות בארה"ב, האיגוד הגדול ביותר של צוותי האוויר במדינה, הציג עמדה נייטרלית ונותר חלוק בעמדתו ביחס למסכות. "הדבר האחרון שהעובדים שלנו, הנמצאים בחזית העבודה מול לקוחות רבים, הוא בלבול וכאוס" אמרה שרה נלסון, חברת הנהגת האיגוד, שהוסיפה כי למטוסים וחברות תעופה לוקח 24 עד 48 שעות להחיל נהלים חדשים וליידע את כלל העובדים עליהם, ואמרה כי על הנוסעים לבדוק עם כל חברת תעופה מה הנהלים שלה לפני הטיסה.

דרישות המסכה חלו עד כה בתחבורת המונים, מוניות, אוטובוסים וכמובן בתחבורה האווירית, והן השריד המשמעותי ביותר להגבלות המגפה בארה"ב. ההחלטה של השופטת המחוזית קת'רין קימבל מיזל, שמונתה על ידי הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, אמרה כי המרכזים לבקרה ומניעת מחלות לא הצליחו להצדיק את החלטתם בנוגע למסכות ולא פעלו לפי ההליכים המסודרים של קביעת חוקים ותקנות, מה שהותיר את ההחלטה על עטיית מסכות פגומה מאוד.

בפסיקתה בת 59 העמודים, כתבה מיזל כי התקנה היחידה שאותה היא יכולה לפסוק, היא למעשה תקדים עבור כלל המדינה, ולא רק עבור הקבוצה הספציפית שבעקבות עתירתה נגד תביעה, נתנה את פסק הדין. "תקנה מוגבלת לא תהיה תקנה בכלל" אמרה השופטת, והתייחסה ליכולתו של בית המשפט להחליט החלטה כזאת, אפילו אם המטרות של המרכז לבקרת מחלות וזיהומים בנוגע למחלה הן ראויות.

במשרד המשפטים האמריקני ובמרכז לבקרת מחלות וזיהומים סירבו להגיב לשאלה אם יעתרו נגד החלטת השופטת או יבקשה השהייה בביצוע ההחלטה.

הבית הלבן הודיע כי פירושה של פסיקת בית המשפט היא שצו המסכה "אינו בתוקף בשלב זה", וכי זו "כמובן החלטה מאכזבת" אמר מזכיר העיתונות של הבית הלבן, ג'ו פסקי, "בכל מקרה, ה-CDC ממליץ להמשיך לחבוש מסכות בתחבורה הציבורית".

במרכז לבקרת מחלות וזיהומים האריכו לאחרונה את צו חובת עטיית המסכה, שהיה אמור להסתיים אתמול, עד ה-3 במאי, על מנת לחקור את וריאנט ה-BA.2 של זן האומיקרון, האחראי למרבית המקרים בארה"ב כיום.

דלתא איירליינס, חברת התעופה הגדולה בעולם, ואמריקן איירליינס, הרביעית בגודלה בעולם, הודיעו כי יפסיקו לאכוף את עטיית המסכות בטיסותיהן בתוך ארה"ב ובחלק מטיסות החוץ, אך נוסעים ועובדים המעוניינם לעטות מסכה רשאים לעשות זאת.

מזה שלושה חודשים שחברות התעופה מפעילות לחץ על מקבלי ההחלטות בארצות הברית לבטל את חובת עטיית המסכה, בטענה שמסנני אוויר יעילים במטוסים יהפכו את העברת הנגיף במהלך טיסה לבלתי סביר. גם חברי קונגרס רפובליקנים מנסים כבר תקופה ארוכה לבטל את הצו.

התומכים בהסרת הצו לעטיית מסכה השתמשו בטיעון שאומר כי מדינות רבות ביטלו את חוברת עטיית המסכה במסעדות ובמקומות מקורים אחרים, ובכל זאת מספר מקרי ההידבקות בנגיף ירד משמעותית מאז גל האומיקרון הגיע לשיאו בארה"ב באמצע ינואר.

התביעה שבעקבותיה הוחלט על ביטול חובת עטיית המסכות בתחבורה הציבורית, הוגשה ביולי 2021 על ידי שני תובעים ו"קרן ההגנה לחופש הבריאות", המתוארת בצו השופט כקבוצה ללא מטרות רווח ש"מתנגדת לחוקים ולתקנות המאלצים אנשים להיכנע לניהול של מוצרים, נהלים ומכשירים רפואיים בניגוד לרצונם".

Great to see a federal judge in Florida follow the law and reject the Biden transportation mask mandate. Both airline employees and passengers deserve to have this misery end.

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 18, 2022