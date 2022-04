מארגני טורניר ווימבלדון: טניסאים רוסים ובלארוסים לא ישתתפו

מארגני טורניר ווימבלדון הודיעו היום (רביעי) שיאסרו על השתתפות של טניסאים רוסים ובלארוסים. בעקבות ההחלטה, שחקנים בכירים בסבב העולמי כמו דניל מדבדב (2), ארינה סבלנקה (4), אנדריי רובלב (8) ו-ויקטוריה אזרנקה (18) לא יוכלו לקחת חלק בטורניר היוקרתי, שייפתח ב-27 ביוני.

בהודעת המארגנים נכתב: “בשם וועדת הניהול, אנו רוצים להביע את תמיכתנו המתמשכת בכל אלה שהושפעו מהסכסוך באוקראינה בתקופה הקשה הזו, אנו שותפים לגינוי העולמי של הפעולות הבלתי חוקיות של רוסיה, כמוסד ספורט שקלנו היטב את החלטותינו בהקשר של חובותינו כלפי הטניסאים, כלפי הקהילה שלנו וכלפי הציבור הרחב בבריטניה".

Statement regarding Russian and Belarusian individuals at The Championships 2022.

