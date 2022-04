אולטימטום הרובל של פוטין מפצל את אירופה; ארה"ב משחררת נפט

מספר חברות גז האירופאיות מתיישרות עם הדרישה הרוסית של תשלום שיומר לרובלים רוסיים עבור אספקת גז. לקוחות גדולים באיטליה ובגרמניה אמורים להעביר את התשלום הבא רק בסוף מאי, לאחר שרוסיה הפסיקה להעביר גז לבולגריה ולפולין בשל סירובן לשינוי התנאים.

עד כה, נהגו החברות להעביר תשלומים ביורו לחברת גזפרום בסניף לוקסמבורג של גזפרומבנק, וחברת גזפרום הייתה ממירה כ-80% מההכנסות לרובל ומעבירה אותן לממשלה על מנת לחזק את הביקוש לרובל ולייצב את ערכו. כעת, הדרישה הרוסית היא לפתוח חשבון בסניף השוויצרי של גזפרומבנק הרוסי, להפקיד בו את התשלום כפי שהוא נקוב בחוזה, ואז להמיר אותו לרובל בחשבון מקביל באותו בנק ואיתו לבצע את התשלום.

באיחוד האירופי חלוקים בשאלה האם צורת התשלום המבוקשת על ידי רוסיה מפירה את הסנקציות או לא ומאשימים את רוסיה כי מטרתה אינה כלכלית, כי אם לזרוע פילוג בין מדינות אירופה.

לפי ה"פייננשל טיימס", מנהלים בחברות הגז אומרים כי מודל תשלום זה הונדס כך שלא יפר את הסנקציות הנוכחיות שהטיל האיחוד האירופי על רוסיה באופן חד משמעי. לטענת גורמים במוסדות האיחוד, המרה כזו לרובלים, מערבת את הבנק המרכזי של רוסיה, מה שמפר את הסנקציות שהוטלו עליו, וניתקו את רוסיה מיתרות מטבע החוץ הקודמות שלה.

דמיטרי פסקוב, דובר הקרמלין, אמר כי "איננו מכירים בחוקיות הסנקציות ואיננו פועלים על פיהן", על אף שמודל התשלום מכוון למקום "אפור" מבחינת נגיעתו לסנקציות. מבחינה כלכלית, לא מדובר בהבדל משמעותי.

אורסולה ואן דר ליין, נשיאת הנציבות האירופית כינתה את המדיניות הרוסית "סחיטה", לאחר שרוסיה חדלה לספק גז לבולגריה ולפולין, שסירבו לצורת התשלום החדשה. דובר הנציבות האירופית, אריק מאמר, הדגיש כי "איננו יכולים לקבל את התכתיב בו התשלום מאושר רק לאחר שהחברות ממירות את התשלום לרובל בחשבון בנק נוסף".

בשנים האחרונות, כ-40% מאספקת הגז של האיחוד האירופי מגיעה מרוסיה, כאשר מרבית הגז מתקבל בגרמניה ובאיטליה.

יצוא האנרגיה הכניס לרוסיה כ-62 מיליארד יורו מאז פרוץ המלחמה, כך דווח בגארדיאן הבריטי. לפי העיתון, היקף תשלומים אלו הוא כמעט כפול מהחודשים הקודמים למלחמה, למרות שכמות היצוא פחתה. האיחוד האירופי העביר כ-42 מיליארד מסכום זה, כאשר היבואנית הגדולה ביותר היא גרמניה, ואיטליה במקום השני.

המדיניות של הורדת הביקוש ליבוא פחם, גז ונפט מרוסיה, גרמו לזינוק במחיר העולמי ממנו גם רוסיה נהנית בכך שהיא מקבלת סכומים גבוהים יותר על כמויות יצוא מופחתות. התשלומים הללו מסייעים לרוסיה לייצב את מצבה הכלכלי תוך כדי שהיא מתנהלת מלחמה יקרה מאוד באוקראינה, אך הם לבדם לא מספיקים לשם תחזוקת הצבא, שתלוי גם באספקת חומרי גלם, ציוד ומכונות. פרשנים צבאיים במערב מעריכים כי רוסיה יכולה להמשיך לנהל את המלחמה בעוצמה הנוכחית לפחות עוד חודש, אך לאחר מכן עלולה להיתקל במחסור משמעותי בציוד צבאי תקין.

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן הודיע אתמול (שלישי) על שחרור של מיליון חביות נפט ליום מהמאגרים האסטרטגיים של ארצות הברית במטרה להפחית את מחיר הדלק בעולם.

I know folks are struggling with higher gas prices. It’s why I’ve authorized the release of one million barrels a day and coordinated our release with allies and partners around the world.

It’s the largest release in history and should help ease the pain of the Putin Price Hike.

— President Biden (@POTUS) April 27, 2022