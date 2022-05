משחק האימפריות: ברצלונה וליון ייפגשו בגמר ליגת האלופות לנשים

גמר ליגת האלופות לנשים בכדורגל יתקיים ב-22 במאי באצטדיון אליאנץ שבטורינו בין האלופה המכהנת ברצלונה לליון הצפרתית, שזכתה עד העונה שעברה בחמש אליפויות רצופות. ברצלונה אמנם הפסידה אתמול (שבת) לוולפסבורג 2:0, אך עלתה לגמר בזכות ניצחון 1:5 במשחק הראשון. ליון גברה 2:1 על פריז סן ז'רמן, במשחק הגומלין שהעלה אותה לגמר.

43,254 אוהדים הגיעו לפארק דה פרינס לדחוף את פ.ס.ז' מול ליון, בניסיון להדיח שנה שניה ברציפות את ליון מליגת האלופות. ליון ניצחה את המשחק הראשון 2:3 והראתה מתחילת המשחק שהפעם היא לא מוותרת על הכרטיס לגמר.

???????? Lyon book their place in the 2021/22 Women’s Champions League final ????????#UWCL | @OLfeminin pic.twitter.com/5TK5aMOHg7

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) April 30, 2022