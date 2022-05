דיווח: העליון בארצות הברית החליט לבטל את הזכות החוקתית להפלה

בית המשפט העליון של ארצות הברית החליט לבטל הפסיקה "רו נגד וייד" שעיגנה בחוק את הזכות להפלות בכל מדינות ארצות הברית, לפי טיוטה של דעת הרוב שפרסם האתר "פוליטיקו".

המסמך תויג כ"טיוטה ראשונה" של "דעת הרוב" בתיק שעוסק באיסור ההפלות במיסיסיפי מהשבוע ה-15 להריון, וידוע בשם דובס נגד ג'קסון.

ההחלטה עלולה להוביל לאיסור הפלות בכמחצית מהמדינות בארצות הברית, ולהשפיע על בחירות האמצע שייערכו השנה. עם זאת, לא ברור אם הטיוטה שפורסמה היא המילה האחרונה של השופטים.

ההחלטה הסופית בתיק צפויה להתקבל בסוף יוני או תחילת יולי.

יו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי צייצה בתגובה: "אם הדיווח נכון, זו הפרת הזכויות החמורה ביותר ב-50 השנים האחרונות, לא רק של נשים, אלא של כל האמריקאים".

If the report is accurate, the Supreme Court is poised to inflict the greatest restriction of rights in the past fifty years – not just on women but on all Americans.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 3, 2022