ביידן נפגש עם מובילי התאגדויות עובדים חדשות: "לכל אחד מגיע יחס של כבוד, הדרך לדרוש אותו היא להתאגד"

נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, השתתף בפגישה עם מובילי התאגדויות עובדים בארה"ב בבית הלבן בחמישי האחרון. הפגישה, שאורגנה על ידי סגנית הנשיא קמלה האריס ומזכיר העבודה מרטי וולש, היא חלק מנסיון של הבית הלבן לעודד מבצעי התאגדות.

בין משתתפי הפגישה היה כריס סמולס, מוביל ההתאגדות של עובדי אמזון שהצביעו בחודש שעבר בעד הקמת איגוד במחסן של החברה בסטייטן איילנד, ניו יורק. מובילי התאגדויות נוספים שהשתתפו בפגישה היו עובדי סטארבקס, רשת חנויות ציוד הספורט REI ואולפני האנימציה טיטמאוס.

ביידן, שהגיע לפגישה באופן לא מתוכנן, התבדח בכניסתו לחדר ואמר "באתי כדי לאגד את הקבוצה הזו". הוא פנה למשתתפים ואמר: "כשהתמודדתי בבחירות לנשיאות, התחייבתי שאהיה הנשיא האוהד ביותר לאיגודי העובדים בהיסטוריה של אמריקה, ועמדתי בהתחייבות הזו עד כה. סגנית הנשיא ואני חשבנו על כך מההתחלה. כל אחד ברחבי העולם הולך לדעת שאתם יושבים ליד נשיא ארצות הברית. זה איתות גדול שאנחנו שולחים. לכל אחד מגיעה הזכות ליחס של כבוד. אבא שלי נהג לומר, מתישהו אתה צריך לדרוש את היחס הזה אם אתה לא מקבל אותו, והדרך לדרוש אותו היא להתאגד. כך אתה מכניס את כולם ל'עסקה'."

Every worker is entitled to be treated with dignity. Yesterday, I met with folks who are inspiring a new wave of organizing to make that a reality. pic.twitter.com/paoYW3BzoB

