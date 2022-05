בפעם השלישית ברציפות: צ'לסי אלופת אנגליה לנשים בכדורגל

צ'לסי זכתה היום (ראשון) באליפות הליגה האנגלית לנשים בכדורגל (הסופר ליג) בפעם השלישית ברציפות. בסיום דרמטי לעונה, האלופה חזרה מפיגור וגברה 2:4 על מנצ'סטר יונייטד, ארסנל ניצחה את ווסטהאם 0:2 והסתפקה במקום השני. מנצ'סטר סיטי ניצחה 0:4 את רדינג וסיימה במקום השלישי, שהבטיח לה את הכרטיס לליגת האלופות.

מנצ'סטר יונייטד פתחה את המשחק עם שער יתרון מפתיע בדקה ה-13 של מרתה תומאס. תוך חמש דקות, ארין קאטברט השיגה את השוויון לזכות צ'לסי. השדות האדומות שהיו חייבות לנצח כדי לעקוף את מנצ'סטר סיטי בקרב על המקום השלישי, לא ויתרו ובדקה ה-25 עלו פעם נוספת ליתרון, עם שער של אלה טון.

צ'לסי עלתה למחצית השנייה בסערה וכבר בפתיחה הכוכבת האוסטרלית, סאם קר השוותה את התוצאה. גורו ראייטן השלימה את המהפך בדקה ה-51 ובדקה ה-66 סאם קר עם שער בלתי נשכח מהאוויר סגרה את המשחק והבטיחה את האליפות.

OH MY! Sam Kerr makes it 4-2!!

