מסכים אדומים בקריפטו: הביטקוין איבד 20% בחמישה ימים

שער הביטקוין ירד ב-20% תוך 5 ימים וביותר מ-50% משיא השווי שלו. ירידות מהירות נרשמו גם במטבעות קריפטו אחרים. זירות מסחר מקפיאות את הפדיון של מטבעות לונה וטרה, לאחר נפילות של יותר מ-30%, מטבע שאמור להיות יציב וצמוד לדולר.

זו אינה הפעם הראשונה שערכם של מטבעות הקריפטו נחתך בחדות, אבל התנאים הכלכליים בעולם השתנו. אחרי עשור של תנאים מוניטריים מקלים, הבנק הפדרלי של ארה"ב ובנקים מרכזיים אחרים בעולם החלו לעלות ריבית ולצמצמם את ההרחבה, במה שנראה כמו סוף עידן ה'כסף הזול'.

יש הטוענים שערכם של המטבעות הקריפטוגרפים התנפח בגלל התנאים הכלכליים המקלים, ועם שינוי הכיוון יתגלה היקף הבועה.

מטבע הביטקוין נסחר כעת קרוב לשווי של 30,000 דולר, אבדן של יותר מ50% מהשיא, קרוב ל-69,000 דולר. שער המטבע מול הדולר ירד בכ-20% תוך 5 ימים. אם השער ימשיך לרדת ויגיע ל-21,000 דולר, צפוי גל של הפסדים בערבונות של מסחר ממונף, בו הביטקוין משמש כעירבון להלוואה.

במקביל, צמד המטבעות טרה ולונה סבל מירידות חדות, על בסיס שווי שוק תיאורטי של 18 מיליארד דולר. שווי זה נחשב לתמוה, שכן לפרויקט היו סימנים ברורים של תרמית – הענקת ריבית שנתית של כ20% למפקידי טרה, ומסחר של טרהלאבס, החברה המייסדת של הפרויקט, כנגד המשקיעים. החברה שלטה בפועל בקביעת שערי ההמרות טרה ולונה, למרות הבטחות לשער שנע בחופשיות לפי ביקוש והיצע. החברה הייתה אחת המחזיקות הגדולות בביטקיון, אך נאלצה למכור את יתרתיה בהפסד.

