בפעם השמינית: ליון זכתה בליגת האלופות לנשים בכדורגל

ליון היא אלופת אירופה לעונת 2021/22. קבוצת הכוכבות הצרפתית ניצחה הערב (שבת) 1:3 את ברצלונה בגמר שנערך בטורינו והחזירה לעצמה את התואר. עבור ליון זה התואר השמיני והשישי בשבע שנים, הכי הרבה בהיסטוריה של המפעל.

ליון, ששלטה במשך חצי עשור ביד רמה מעל כל אירופה, הופתעה בשנה שעברה ע"י פריז סן ז'רמן ברבע הגמר. ברצלונה ניצלה את החיסרון של ליון וזכתה בתואר הראשון בתולדותיה. הפעם, שתי הקבוצות הטובות הגיעו לגמר וליון בעזרת הניסיון של השחקניות שלה, הצליחה עם מחצית ראשונה מושלמת לנצח את הקבוצה הכי מרשימה העונה באירופה.

בדקה ה-6 אדה הגרברג הייתה עם הכדור באגף שמאל, העבירה אחורה לאמנדין הנרי, שניצחה במאבק על הכדור מול אלכסייה פוטיאס, התקדמה ובעטה כדור עוצמתי מחוץ לרחבה לחיבורים של ברצלונה. 0:1 מהיר מאוד של ליון.

ברצלונה השתלטה על המשחק והחזיקה יותר בכדור, כאשר ליון ניצלה זאת זאת ליציאות מהירות להתקפות מתפרצות. בדקה ה-22 המגנה סלמה באשה פרצה באגף שמאל, העלתה את הכדור לרחבת ברצלונה והחלוצה הנורבגית אדה הגרברג נגחה את הכדור פנימה.

הבליץ של ליון נמשך עם לחץ גבוהה על שחקניות ההגנה של ברצלונה. בדקה ה-33 ליון חוטפת את הכדור ליד הרחבה של ברצלונה, הגרברג נשלחה לרחבה ומצאה את קטרינה מקריו האמריקאית שגלגלה את הכדור מקרוב לשער הריק. בדקה ה-41, ברצלונה חזרה למשחק. קרולין גרהאם האנסן מצאה את אלכסייה פוטיאס ברחבה שכבשה בנגיעה וצמקה ל-1:3.

???????? @alexiaputellas pulls one back for Barcelona!

She is now ???? scorer in the #UWCL this season with 11 goals ⚽#UWCLfinal | @FCBfemeni https://t.co/4kmFb0omz6 pic.twitter.com/GK6iImFyxM

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) May 21, 2022