מבלארוס ועד איראן: שלושה קמפיינים נגד פגיעה במנהיגי איגודים מקצועיים

פגיעות קשות במנהיגי איגוד מקצועי ברחבי העולם מתקיימות על בסיס יומי. שלושה קמפיינים בינלאומיים בפלטפורמת 'לייבורסטארט' (labourstart) מבקשים סולידאריות ותמיכה של עובדים בלחיצת כפתור.

ה-19 באפריל 2022 היה יום שחור בתולדות האיגודים המקצועיים בבלארוס. שירות הביטחון במדינה עצר למעלה מתריסר פעילי איגודים מקצועיים ביניהם כמעט כל ראשי האיגוד המקצועי. בין העצורים גם אלכסנדר יראשוק, נשיא קונגרס האיגודים המקצועיים הדמוקרטיים סיראהי אנטושביץ, סגן נשיא הקונגרס ואת אלכסנדר בוקאווסטאו, ראש האיגוד החופשי של עובדי המתכת שפונה לבית חולים בעקבות בעיית לב.

משנת 1994 שולט במדינה הדיקטטור אלכסנדר לוקאשנקו. ברקע המעצרים גם התקיפה של רוסיה את אוקראינה. בלארוס גובלת בשתי המדינות ונתנה גב לפוטין. מול כוחות הדיקטטורה, האיגודים המקצועיים מהווים קול אחר של חופש ושוויון, ואפילו למרות לחץ פוליטי, קונגרס האיגודים התייצב כנגד הפלישה הרוסית לאוקראינה ודורש את פינוי בלארוס מכוחות רוסיים.

הקמפיין גייס כמעט 10 אלף קולות של תמיכה וקורא לשחרר מיידית את אנשי האיגודים העצורים.

ארזהאן אלשיבייב, פעיל זכויות אדם וזכויות עובדים בקזחסטן כלוא כבר למעלה משנתיים.

ב-2019 היה אחד ממארגני ההפגנות בעיר זהאנוזן בהם דרשו המפגינים שכר גבוה יותר לעובדים המקומיים וכן יצירת מקומות עבודה ומאבק באבטלה. העיר זהאנוזן, הממוקמת במערב קזחסטן, במרכז אזור עשיר בנפט, מחזיקה את שיעורי האבטלה מהגבוהים במדינה. הכעס של התושבים על מצבם הוביל אותם למחאה.

באוקטובר 2019 נגזרו על אלשיבייב 5 שנות מאסר על לכאורה תקיפת אדם אלמוני. לטענתו ולדברי פעילי זכויות אדם נוספים, האשמות האלה הן חלק מרדיפה של קזחסטן אחרי מנהיגי פעילות אזרחית של מחאה. הרדיפה של אלשיבייב נמשכת גם במהלך מאסרו והוא מתלונן על הטרדות מצד הסוהרים. אלשיבייב גרם לעצמו נזקים גופניים על מנת למחות על תנאי מאסרו ולהפנות את הזרקור למצבו. הנהלת הכלא מפרשת את פעולותיו כ"הפרה מכוונת של הנהלים והוראות הסוהרים" ומאסרו הוארך.

קמפיין עולמי, המבקש לשלוח בלחיצת כפתור לשלוח הודעה לראש ממשלת קזחסטן, וקורא להפסיק את רדיפת אלשיבייב.

מנהיגי זכויות העובדים, הלה ספרזאדה ואלירזה סגאפי, נכלאו ומבקשים תמיכה עולמית לשחרורם. ספרזאדה היא מורה, וסגאפי הוא סופר ומכונאי רכב, עבדו עם המרכז לזכויות עובדים KANOON ויידעו את העובדים על זכויות היסוד שלהם והגנו על קורבנות הדיכוי. השניים לקחו חלק בתכנוני חגיגות האחד במאי באיראן לפני 3 שנים. יחד עם תומכי זכויות אחרים, נאסרו ב-26 באפריל 2019 על ההשתתפות בארגון.

Human Rights Watch has called for immediate release of almost 40 teachers Iran has arrested nationwide before and since May 1 protests. https://t.co/BoNxTI0fa2 pic.twitter.com/DZqmk6a13I

— AVA TODAY (@ava_today) May 8, 2022