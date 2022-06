פיצוצים הרעידו את בירת אוקראינה לראשונה מאז אפריל

פיצוצים הרעידו הבוקר (ראשון) את בירת אוקראינה קייב, לראשונה מאז אפריל ויממה אחרי שהצבא האוקראיני פתח במתקפת-נגד בעיר סברודונצק. קייב החלה לחזור באיטיות לחיי שגרה, אחרי שרוסיה החליטה לשנות את מיקוד המבצע הצבאי שלה לדרום ולמזרח אוקראינה.

ראש העיר קייב ויטלי קליצ'קו אמר כי כתוצאה מהמתקפה הרוסית נפצע אדם אחד, אולם לא דווח על הרוגים. ראש העיר ברוברי, המרוחקת כ-20 ק"מ ממרכז קייב, קרא לתושבים להסתתר בבתיהם.

Volodymyr the Great, the ruler of Kyivan Rus' who brought Christianity to Kyiv, looks at the aftermath of Russian airstrikes on railroad infrastructure in Kyiv this morning. #StopRussia #StandWithUkraine pic.twitter.com/PSJC6Fncwe

— UkraineWorld (@ukraine_world) June 5, 2022