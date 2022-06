רמת השרון החתימה את צ'ארלי קולייר שנבחרת ראשונה בדראפט ה-WNBA

א.ס רמת השרון רשמה חיזוק משמעותי לקראת עונת 2022/23, כשהודיעה אתמול (שלישי) על ההחתמה של צ'ארלי קולייר, בחירת הדראפט הראשונה של קיץ 2021 ב-WNBA.

קולייר (22, 1.93 מ') רשמה קריירת מכללות מוצלחת באוניברסיטת טקסס ונבחרה על ידי הדאלאס ווינגס. בעונתה הראשונה בליגה הטובה בעולם לא התעלתה כשקלעה 3.4 נקודות וקטפה 3.6 ריבאונדים בממוצע למשחק.

Charli Collier dominated the college game averaging 19.0 PPG, 11.3 RPG at Texas ????

The WNBA game is next. @brhoops pic.twitter.com/lChxYuYvwh

