שואבי אבק, סירי לחץ ומזרנים: בנט וליברמן יקדמו רפורמה להשוואת התקן הישראלי על 87 מוצרים לתקן האירופי

ראש הממשלה, נפתלי בנט, ושר האוצר, אביגדור ליברמן, החליטו היום (רביעי), על ביטול 87 התאמות ישראליות ב-45 תקנים למוצרים, שלפי משרד ראש הממשלה אינן הכרחיות. לפי הודעה משותפת של משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר, ביטול ההתאמות יסייע להסרת חסמי ייבוא.

המשרדים לא פרסמו את רשימת המוצרים המלאה עליה תחול הרפורמה. בין המוצרים נכללים ברפורמה: שואבי אבק, סירי לחץ, ברזים, מנורות, מזרנים, אריחי רצפה, מנגלים, עריסות ומיטות תינוק, יחידות החתלה ועוד. בין ההתאמות שבוטלו: בסירי לחץ בוטלו חובות למסמכים מהיצרן, מהלך שיאפשר יבוא מקביל, ובמנורות לילדים בוטלה החובה להצבת נורות להט ולא נורות לד.

בהודעת המשרדים נאמר שביטול ההתאמות "יוריד חסמי יבוא, יגביר תחרות ויוביל להפחתת יוקר המחייה". עוד צוין שההחלטה התקבלה במסגרת עבודה מקצועית בהובלת משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה.

ראש הממשלה, נפתלי בנט: "ככה נלחמים ביוקר המחייה מהשורש – פותחים תחרות אמת. במקום שנאמץ את התקן 'as is', גיבשנו שיטה שמאמצים תקן 'as Israel'. כל תוספת כזו מייקרת את הייבוא וחוסמת את התחרות, וזה מיותר. מעכשיו כל אחד יוכל להביא כל מוצר שעומד בתקן האירופי. השוק יהיה פתוח לתחרות ולמגוון מוצרים, בלי בירוקרטיות מיותרות ובעיקר בעלויות הרבה יותר נמוכות. הבטחנו להוריד רגולציה מיותרת, ואנחנו מקיימים".

שר האוצר, אביגדור ליברמן: "אין סיבה ששואב אבק שאושר בברלין לא יהיה טוב גם במודיעין. התאמת הרגולציה הישראלית למקובל בעולם תביא להגברת התחרות והפחתת יוקר המחיה".