כל הגשרים המובילים לסברודונצק נהרסו: "בלתי אפשרי לפנות אזרחים"

"כל הגשרים המובילים לעיר סברודונצק שבמזרח אוקראינה נהרסו הלילה כחלק מהמתקפה המתמשכת של הצבא הרוסי על העיר", כך אומר הבוקר (שלישי) סרחיי חיידאי מושל מחוז לוהאנסק, "כשהמעברים לעיר מנותקים, זה יהיה בלתי אפשרי להעביר אספקה לעיר ולפנות ממנה אזרחים, שנאלצים להישאר בעיר ולחיות בה בתנאים קשים מנשוא".

בשבועות האחרונים נמצאת סברודונצק בעדיפות גבוהה ברשימת המטרות של הצבא הרוסי. העיר, בה התגוררו ערב המלחמה כ-107 אלף תושבים, מוקפת נחלים ושוכנת לצד נהר הוורסקי דונצק שממערב אליה. בבידוד שלה ושל ליסיאנסק הסמוכה, לרוסים תהיה שליטה על כל אזור לוהאנסק.

"על החיילים האוקראינים שנותרו בעיר להיכנע או למות" אמר הבוקר ל-BBC נציג המיליציה הפרו-רוסית של דונייצק. דובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב, אמר לסוכנות הידיעות RIA כי "הגנת הרפובליקות (דונייצק ולוהאנסק) היא המטרה המרכזית של המבצע המיוחד הזה".

Being straightforward – to end the war we need heavy weapons parity:

1000 howitzers caliber 155 mm;

300 MLRS;

500 tanks;

2000 armored vehicles;

1000 drones.

Contact Group of Defense Ministers meeting is held in #Brussels on June 15. We are waiting for a decision.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 13, 2022