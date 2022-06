הצפות, סופות, גל חום ושריפות: ארה"ב מתמודדת עם שורת אסונות טבע

שורת אסונות טבע מתרחשים כעת במקביל ברחבי ארצות הברית, ומדגימים את ההשלכות של משבר האקלים.

כבישים נסחפים בפארק ילוסטון

הפארק הלאומי בילוסטון נסגר למבקרים בעקבות הצפות שסחפו קטעי כביש. צילומי אוויר מהליקופטר של רשויות הפארק מראים את השחיקה והסחף שפגע במספר מקומות, עקב עליית מפלס המים בחלקו הצפוני, במדינת מונטנה.

Current conditions of Yellowstone's North Entrance Road through the Gardner Canyon between Gardiner, Montana, and Mammoth Hot Springs.

לפי רשויות הפארק, החלק הצפוני צפוי להיסגר לתקופה ממושכת, בשל הנזק הנרחב לתשתיות.

סופות באינדיאנה

במדינת אינדיאנה יש סופה עם רוחות עזות הנושבות במהירות של מעל 120 קילומטר לשעה.

Storm that just went through Ft. Wayne Indiana



Another clip from Fort Wayne last night that shows just how strong the winds were.

גל חום ומחסור בכבאים

גל חום בהיקף עצום שורר כעת ברוב ארצות הברית, ממזרח למערב, למעט חלקים מסוימים בצפון. הטמפרטורות מגיעות עד ל 44 מעלות צלסיוס, ומעל 40 באזורים רבים.

*Extreme Heat Wave in USA* -Some remarkable temps in the past 2 days:

NM 111F

OK 110F

NE 109F -North Platte with 108F had its hottest June day ever

KS 108F

CO 108F

GA 103F

SC 103F

IL:Stifling hot and humid conditions with 84F of DP and 115F of THI at Logan AP.

באריזונה ובניו מקסיקו מתפשטות שריפות יער על ידי רוחות מהירות, כמו גם באלסקה.

העיתון לוס אנג'לס טיימס פרסם מאמר על הקושי בגיוס כבאים לאור הסיכונים המתגברים בעבודת הכבאים בעידן שריפות הענק, והשכר הנמוך יחסית. אחוז איוש משרות הכבאים במדינה עומד על 62% בלבד וישנו גם מחסור של 1,000 כבאים זמניים. הבצורת והיובש במדינה מצביעים על סיכוי גבוה לעונת שריפות יער חמורה במיוחד השנה

My wife ⁦@andreackelly⁩ is a great photographer and shot this nightmare coiling in the sky.

בטקסס נשבר שיא צריכת החשמל, כאשר הקודם נרשם באוגוסט 2019. הביקוש העצום קשור לגל חום וגורר עימו הפסקות חשמל ספורדיות ברחבי המדינה.

מאגר המים הגדול בארצות הברית באגם מיד, עומד כעת על 28% בלבד מתכולת המים, השיעור הנמוך ביותר מאז שהוקם.

משבר האקלים מגדיל את הסיכון

מספר אסונות טבע המתרחשים בו זמנית מוסבר היטב על ידי שינוי האקלים. על פי מומחים, ככל שריכוז הפחמן יגדל וכדור הארץ יתחמם, צפויות יותר תופעות מזג אוויר קיצוניות. לצד הצורך להפוך את המגמה, הולך ומתחדד ההכרח לשפר את המיגון נגד האסונות שבדרך.

גם אם פריסת טכנולוגיות המיגון מסוגלות להמשיך להקטין את התמותה בתנאי משבר האקלים, המשבר מאיים על האנושות לא רק דרך אירועי קיצון, אלא גם דרך שינוי נורמות השגרה – פחות משקעים, אדמות יבשות יותר, יותר אזורים שלא יהיה ניתן לקיים בהם חיי אדם. למרות המאבק העולמי להפחתת השימוש בדלקים פוסיליים, 2022 מסתמנת כשנת שיא נוספת בצריכתם.