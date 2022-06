חום קיצוני באירופה: 42 מעלות נמדדו בצרפת, 48 בספרד

מזרקות בפריז הפכו לאתר פופולרי במיוחד היום (שבת) בעקבות גל החום החזק שהגיע מצפון אמריקה ליבשת. בגירונד, בצרפת, נאסר על הציבור להתקהל בחוץ, מחשש לפגיעות חום.

גל החום הנוכחי משתרע מצפון אפריקה בצפון ושוליו מגיעים עד סקנדינביה בצפון והוא מכסה חלק גדול ממערב אירופה. המדינות שנפגעות כעת בצורה הקשה ביותר הן צרפת, ספרד, שוויץ וגרמניה. באיטליה גל החום מצטרף לבצורת החמורה מזה 70 שנה, מה שמאיים עוד יותר על יבולים חקלאיים.

קלייר נוליס, דוברת ארגון המטאורולוגיה הבינלאומי אמרה כי "כתוצאה משינוי אקלים, גלי חום מתחילים מוקדם יותר. הם נהיים תכופים יותר וחמורים יותר, בשל ריכוזי שיא של גזי חממה באטמוספירה".

מדובר בשיאי טמפרטורות ביחס לעונה זו במתכונת "כיפת חום" – שכבה של אוויר בלחץ גבוה בגובה רב, שפועלת כמו מכסה של סיר וכולאת אוויר חם ללא עננים.

And…we have yet another whopper of a heat dome in association with this unprecedented heat. I'm still partial to the term "greenhouse ridge" for these. @MichaelEMann https://t.co/jMsxogjxLv pic.twitter.com/7e5YCu5NpW

— Guy Walton (@climateguyw) June 17, 2022