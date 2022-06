לפחות 250 הרוגים ומאות פצועים ברעידת אדמה חזקה באפגניסטן

לפחות 250 בני אדם נהרגו ומאות נפצעו ברעידת אדמה בעוצמה 6.1 שפקדה הלילה (רביעי) את דרום מזרח אפגניסטן, סמוך לגבול עם פקיסטן.

סוכנות הידיעות הממשלתית בכאתאר דיווחה על מניין ההרוגים ואמרה שהמצילים הגיעו במסוק. מנכ"ל סוכנות הידיעות, עבדול וואהיד ראיין, כתב בטוויטר ש-90 בתים נהרסו ועל פי ההערכות עשרות אנשים לכודים מתחת להריסות.

בצילומים ממחוז פקטיקה הסמוך לגבול פקיסטן נראו קורבנות מובלים לתוך מסוקים כדי להוביל אותם מהאזור. תמונות שהופצו באינטרנט מהמחוז הראו בתי אבן הרוסים, עם תושבים בוררים לבני חרס והריסות אחרות.

הסוכנות הסיסמולוגית האירופית, EMSC, אמרה שרעידות האדמה הורגשו לאורך 500 קילומטרים (310 מייל) על ידי 119 מיליון בני אדם ברחבי אפגניסטן, פקיסטן והודו.

JUST IN ???? Afghanistan state-run news agency reports more than 150 people killed in #earthquake in country's eastern province.

pic.twitter.com/QIQFGtQanf

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 22, 2022