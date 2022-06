מ.ס. קרית גת הוגרלה מול פלורה טאלין במוקדמות ליגת האלופות ועשויה לפגוש את יובנטוס

אלופת ישראל בכדורגל מ.ס. קרית גת הוגרלה היום (שישי) בשלב מוקדמות ליגת האלופות לבית מספר 6. בשלב הראשון תפגוש קרית גת את פלורה טאלין מאסטוניה, במקרה של ניצחון תפגוש ככל הנראה את האלופה האיטלקית יובנטוס. המשחקים יתקיימו ב-18 וב-21 באוגוסט.

מ.ס קרית גת תשתתף שנה שנייה ברציפות במוקדמות ליגת האלופות. האלופה הישראלית הייתה בקבוצות הלא מדורגות בהגרלה וקיבלה במשחק הראשון הגרלה נוחה יחסית את האלופה האסטונית שדורגה במקום הלפני האחרון בקבוצות המדורגות.

⚽️ ???????????????????? ???? #UWCLdraw ✅

???? The first draw has been officially ????????????????.

???? Which group is the toughest?????

Read more: https://t.co/28hjSlgqZm pic.twitter.com/cbtOv17Oag

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) June 24, 2022