סנקציה נוספת נגד הקרמלין: מדינות ה-G7 יאסרו ייבוא זהב מרוסיה

מדינות G-7 הכריזו היום (ראשון) על איסור ייבוא זהב מרוסיה, בניסיון למנוע מקור מימון נוסף של הקרמלין, בשל ההחלטה על הפלישה לאוקראינה והלחימה המתמשכת.

במשרד האוצר האמריקאי ינסו להכריז רשמית על הסנקציה ביום שלישי, ובעקבותיו שאר מדינות ה-G7 (קנדה, יפן, גרמניה, צרפת, איטליה ובריטניה) צפויות לעשות זאת גם הן בימים הקרובים.

"ייצוא הזהב משמעותי ומכניס לרוסיה עשרות מיליארדי דולרים", צייץ נשיא ארה״ב ג׳ו ביידן בחשבון הטוויטר שלו על המהלך, אשר הוסכם בפגישת מנהיגי G-7 שנערכה באלפים הבווארים. "ארצות הברית הטילה על פוטין עלויות חסרות תקדים כדי למנוע ממנו את ההכנסות הדרושות לו כדי לממן את מלחמתו נגד אוקראינה״.

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.

Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia.

— President Biden (@POTUS) June 26, 2022